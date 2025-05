5 áreas de atuação para quem quer cursar pedagogia

Em 20 de maio é celebrado o Dia do Pedagogo e profissionais da área, destacando a importância da atuação que vai muito além da sala de aula, conforme aponta a coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Anhanguera, Jaqueline Rocha.

“A importância do pedagogo está justamente na sua capacidade de enxergar o indivíduo em formação como um ser completo, que aprende com experiências, relações e vivências. Em um mundo em constante mudança, o papel desse profissional torna-se ainda mais fundamental, contribuindo para uma sociedade mais justa, crítica e inclusiva”, salienta.

Para desmistificar que o campo de atuação de um pedagogo se limita ao ambiente escolar, a Jaqueline Rocha indica 5 áreas possíveis para quem está pensando em iniciar a graduação. Confira!

1. Educação formal

É o campo mais tradicional, com atuação como professor da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, além de coordenação pedagógica, supervisão escolar e gestão educacional em instituições públicas e privadas.

2. Pedagogia hospitalar

O pedagogo acompanha crianças e adolescentes internados em hospitais, garantindo a continuidade do aprendizado durante o tratamento. Trabalha em parceria com médicos e psicólogos, respeitando o tempo e as limitações de cada paciente.