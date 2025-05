6 banhos com ervas para eliminar energias negativas

Banhos com ervas ajudam a afastar as energias negativas e aumentam a conexão com a natureza (Imagem: Sebastian Duda | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Astrologia

Uma prática antiga e profundamente enraizada em diversas culturas, os banhos com ervas são uma técnica poderosa para purificar e renovar o campo energético. Utilizados especialmente naqueles dias estressantes nos quais as energias estão carregadas, eles são uma alternativa para promover o equilíbrio emocional e espiritual, mas não se limitam somente a isso. No quesito conexão, as ervas também são um meio-campo entre o ser humano e a Mãe-Natureza, como explica a espiritualista Kélida Marques. “Essas ervas são elementos que estão em nosso cotidiano, facilitando o encontro. Muitas dessas estão em conexão com a natureza, trazendo aquela essência de terra, energias positivas, tranquilidade”, afirma.

A seguir, confira 6 banhos com ervas para você limpar o corpo e atrair boas energias! Banho para descarregar o corpo Ingredientes 1 punhado de arruda

1 punhado de manjericão

1 punhado de alecrim

1 punhado de aroeira

6 cravos-da-índia

2 folhas de comigo-ninguém-pode

3 l de água Como fazer Em uma panela, coloque as ervas, os cravos-da-índia e a água e ferva em fogo médio. Espere amornar e banhe-se do pescoço para baixo após o banho higiênico. Repita o banho durante três dias e descarte o que sobrar das ervas na natureza. Banho para proteger a aura Ingredientes 3 l de água

Pétalas de 2 rosas-brancas

Pétalas de 2 rosas-amarelas

1 punhado de alecrim

1 punhado de alfazema Como fazer Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Depois, desligue o fogo e coloque as pétalas, o alecrim e a alfazema e abafe por 8 minutos. Coe a mistura, descarte as ervas na natureza e, após o seu banho higiênico, banhe-se do pescoço para baixo. Banho com cavalinha ajuda a equilibrar os sentimentos (Imagem: Lipatova Maryna | Shutterstock)

Banho para equilibrar os sentimentos Ingredientes 2 xícaras de chá de cavalinha

1,5 l de água Como fazer Em uma panela, coloque a água e ferva em fogo médio. Desligue o fogo, junte a cavalinha e abafe por 5 minutos. Coe o chá e descarte a cavalinha na natureza. Após o banho higiênico, banhe-se com o chá do pescoço para baixo e durma com o banho. Banho para abrir caminhos Ingredientes 7 pétalas de rosas-brancas

de rosas-brancas 1 colher de sopa de mel

2 colheres de sopa de sal

2 l de água Como fazer Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, mexa e abafe por 2 horas. Após o banho higiênico, despeje a mistura do pescoço para baixo. Descarte as pétalas na natureza. Banho com camomila ajuda a aliviar o estresse (Imagem: Avocado_studio | Shutterstock)