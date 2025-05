3 chás de manjericão e seus benefícios para a saúde

O manjericão é uma planta aromática muito utilizada na culinária e na medicina natural. Suas folhas possuem um aroma marcante e são ricas em compostos antioxidantes, anti-inflamatórios e antibacterianos. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research Center (FoRC), ele é fonte de cálcio, magnésio, potássio, vitaminas A e C, entre outros nutrientes.

O consumo do chá de manjericão pode favorecer a saúde de diversas maneiras, ajudando a aliviar dores leves, combater infecções, melhorar a digestão e fortalecer o sistema imunológico. Além disso, suas propriedades calmantes podem contribuir para o controle do estresse e da ansiedade, tornando o chá uma opção natural e versátil para o cuidado diário com o bem-estar.