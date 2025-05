5 receitas de pudim que vão te surpreender

O pudim é um doce delicioso e fácil que encanta os paladares brasileiros. Sua textura suave e cremosa, combinada com seu sabor rico e reconfortante, torna-o uma escolha irresistível para os amantes de sobremesas. Prepará-lo é um processo simples, que requer apenas alguns ingredientes básicos. A seguir, selecionamos 5 receitas que vão te surpreender. Veja!

Pudim cremoso de limão

Ingredientes

1 l de leite

4 colheres de sopa de amido de milho

4 colheres de sopa de açúcar

3 gemas de ovo

Raspas de 1 limão-siciliano

20 g de gelatina sabor limão

sabor limão 1/4 de xícara de chá de água quente

3 claras de ovo batidas em ponto de neve

Raspas de limão-siciliano para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, o amido, o açúcar, as gemas desfeitas e as raspas do limão-siciliano. Cozinhe em fogo baixo, mexendo eventualmente, até o creme engrossar. Depois, dissolva a gelatina na água quente e acrescente ao creme, mexendo bem. Deixe amornar e acrescente as claras em neve, mexendo delicadamente. Coloque em uma forma e leve à geladeira para firmar. Depois, desenforme e decore com raspas de limão-siciliano.