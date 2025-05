5 inspirações de cabeceira para a cama

A cabeceira é um elemento que transcende a mera função de proteção da parede e assume um papel crucial na decoração e no aconchego do quarto. “A cabeceira é um detalhe que faz toda a diferença. Além de complementar o design, ela pode influenciar na sensação de tranquilidade e até mesmo no isolamento térmico do ambiente”, explica a arquiteta Camila Palladino.

Ao escolher a cabeceira ideal, é fundamental analisar o estilo de decoração predominante no quarto, as necessidades de bem-estar e a finalidade desejada. A paleta de cores, os materiais e as texturas presentes no ambiente também devem ser considerados.