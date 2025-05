6 passos para combater a LGBTfobia dentro das empresas

No mês em que se celebra o Dia Internacional contra a LGBTfobia, em 17 de maio, é essencial refletir sobre como tornar os ambientes corporativos mais seguros e inclusivos para todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero.

Segundo Victor Lambertucci, a ausência de um ambiente seguro prejudica diretamente o bem-estar e a performance dos profissionais LGBTQIAPN+. “Tudo isso acaba prejudicando muito. Os preconceitos e agressões veladas muitas vezes não são identificados em uma conversa ou atitude, mas em uma decisão que pode prejudicar essa pessoa ou cercear o direito dela de acessar o mercado de trabalho , de crescer no mercado de trabalho, de ser ouvida, enfim, de ter ali o seu talento realmente abraçado e incentivado dentro do mercado”, alerta.

3. Entenda que representatividade importa — principalmente na liderança

A ausência de lideranças LGBTQIAPN+ reforça a ideia de que certos cargos “não são para todos”. Para mudar esse cenário, é preciso romper o ciclo de exclusão. Segundo uma pesquisa nacional contratada pela Havaianas em 2022, feita com o instituto de pesquisas Datafolha e a All Out, ONG global que dá apoio jurídico à comunidade, 30% dos profissionais LGBTQIAPN+ não falam sobre sua orientação sexual ou identidade de gênero no trabalho.

4. Ouça e conheça o perfil dos seus colaboradores

Antes de implementar ações, é fundamental fazer um diagnóstico real da cultura interna e ouvir quem faz parte da comunidade LGBTQIAPN+. “É muito importante partir de um diagnóstico estruturado, tanto para ouvir e mapear essas lideranças quanto também ouvir a população LGBTQIAPN+, que está dentro da empresa. É importante fazer esse diagnóstico estruturado para que a gente possa direcionar as nossas ações de forma mais efetiva e conectada com a cultura organizacional, com a empresa e com as pessoas colaboradoras que estão na nossa companhia”, reforça Victor Lambertucci.

5. Vá além das campanhas de junho

O compromisso com a diversidade deve ser contínuo — não apenas durante o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+. É preciso desenvolver políticas internas consistentes e duradouras, com metas claras de diversidade e indicadores de progresso.