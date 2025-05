7 receitas práticas e saudáveis para fazer na air fryer

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após, retire o frango do saco plástico e disponha na cesta da air fryer. Adicione as batatas-bolinha e as rodelas de limão-siciliano. Asse a 200 °C por 40 minutos, virando na metade do tempo para assar por igual. Sirva decorado com alecrim.

Berinjela assada

Ingredientes

1 berinjela cortada em rodelas

cortada em rodelas 1 colher de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as rodelas de berinjela, regue com azeite de oliva e tempere com alho, sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Reserve. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos e disponha as rodelas na cesta. Asse por 15 minutos, agitando a cesta na metade do tempo para assar por igual. Sirva em seguida.

Batata recheada

Ingredientes

2 batatas inglesas

1/2 xícara de chá de frango cozido e desfiado

2 colheres de sopa de creme de ricota

de ricota Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Azeite de oliva para pincelar

Modo de preparo

Em água corrente, lave as batatas e, com a ajuda de um garfo, fure-as por toda a superfície. Pincele com azeite de oliva e tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque na cesta air fryer e asse a 200 °C por 40 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem macias por dentro e levemente crocantes por fora. Retire as batatas da air fryer, espere esfriar um pouco e faça um corte no sentido do comprimento, sem separar totalmente.

Após, com a ajuda de uma colher, retire parte da polpa da batata, formando uma cavidade e disponha em um recipiente. Adicione o frango, o creme de ricota, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Recheie as batatas com a mistura e volte à air fryer por mais 7 minutos. Sirva em seguida com a cebolinha.