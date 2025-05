7 dicas de maquiagem para o inverno

O inverno é uma das estações mais elegantes do calendário, e essa sofisticação também se reflete na maquiagem. Com temperaturas mais baixas, surge o momento ideal para explorar novas texturas, cores e acabamentos marcantes. Tons fechados ganham destaque e proporcionam um visual acolhedor e cheio de personalidade. É a temporada perfeita para ousar com estilo e apostar em makes que equilibram conforto visual e atitude.

1. Pele glow com hidratação reforçada

A beleza natural continua sendo o foco, mesmo nas estações mais frias. Porém, o clima seco do inverno exige cuidados extras para manter o viço da pele. “Mesmo no frio, a pele com aspecto natural segue em alta. A diferença é que, no inverno, ela precisa de uma preparação ainda mais cuidadosa com hidratantes densos e primers iluminadores. O acabamento glow natural, com aquele ar de pele bem tratada, continua sendo protagonista”, explica o maquiador.

2. Batons escuros e sofisticados

Os lábios ganham força nas produções de inverno com cores intensas e cheias de personalidade, ideais para contrastar com looks neutros ou monocromáticos. “Os lábios ganham destaque com tons intensos como vinho, ameixa, marrom café e bordô. Esses batons trazem poder e elegância instantânea para qualquer produção. Vale usar com acabamento matte aveludado ou cremoso, dependendo do estilo”, indica.

3. Olhos em tons terrosos e metalizados

As sombras em tons quentes e sofisticados continuam em alta, oferecendo um visual marcante e, ao mesmo tempo, versátil para diversas ocasiões. “Sombras em marrom, caramelo, cobre e dourado queimado são apostas certeiras. Elas criam profundidade e combinam com todos os tons de pele. A tendência é aplicar esfumados bem construídos, com pontos de luz metalizados para destacar o olhar”, recomenda Emerson Damas.