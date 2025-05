10 mitos e verdades sobre a pressão alta

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ainda assim, alguns sintomas podem estar relacionados com a pressão alta, como dores no peito e na cabeça, sensação de fraqueza, tontura, zumbido no ouvido, visão embaçada e, em alguns casos, sangramento nasal, como explica a médica, que destaca também a importância do diagnóstico precoce para prevenir complicações a longo prazo.

“Diante de uma doença tão prevalente e potencialmente controlável, é essencial estar atento à aferição eventual da pressão arterial e ao surgimento de sintomas. A suspeita inicial ocorre com base em medidas elevadas de pressão arterial (acima de 140×90 mmHg). Para confirmar o diagnóstico, contudo, é necessário realizar, pelo menos, duas ou três medições alteradas em dias diferentes. Em alguns casos, exames como de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) podem ser ferramentas importantes para auxiliar nesse diagnóstico”, reforça a Dra. Fernanda Erthal.

Veja, a seguir, dez mitos e verdades sobre a hipertensão arterial!

1. A hipertensão só afeta pessoas idosas

Mito. A hipertensão pode atingir pessoas de todas as idades, inclusive jovens e crianças, especialmente em casos de predisposição genética, obesidade e/ou sedentarismo.