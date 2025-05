Veja como o climatério e a menopausa afetam a saúde das mulheres

Além disso, os distúrbios do sono (como insônia e suores noturnos) elevam os níveis de cortisol, hormônio que promove o acúmulo de gordura abdominal. “Dados globais revelam que 65,5% das mulheres entre 40-59 anos e 73,8% acima de 60 anos apresentam obesidade abdominal, com risco 1,66 vezes maior de desenvolver sobrepeso independentemente da idade ou atividade física. Essas transformações destacam a importância de estratégias específicas para preservar a saúde metabólica nessa fase”, enfatiza.

A nutricionista Lica Stefani, especialista em saúde feminina e menopausa, explica que, embora a idade média da menopausa natural no Brasil seja de 51,2 anos (dados da Universidade Estadual de Campinas com mulheres de Campinas), muitas começam a sentir os efeitos do climatério até 10 anos antes da menopausa.

Além dos sintomas já mencionados, há a possibilidade de alterações menstruais (como irregularidade nos ciclos e mudanças no fluxo), distúrbios do sono (insônia e dificuldade para dormir), secura vaginal (que pode causar dor durante relações sexuais) e maior risco de problemas ósseos, como osteoporose.

“Na minha prática clínica, vejo mulheres sofrendo com sintomas pouco discutidos, como irritabilidade e depressão , cansaço extremo, aumento do colesterol, névoa mental (dificuldade de concentração e memória), incontinência urinária e mudanças na pele e cabelos, além do aumento significativo de peso, com mudanças na distribuição de gordura corporal, que fica mais concentrada na barriga”, explica Lica Stefani.

A nutricionista indica o podcast “Zen Vergonha”, apresentado por Fernanda Lima, como uma importante ferramenta para desmistificar a menopausa e entender melhor tudo um pouco do que pode existir neste período. “O programa aborda com leveza e informação o que realmente acontece com as mulheres nessa fase, quebrando tabus e mostrando que não precisamos sofrer em silêncio”, complementa.

Impactos no climatério na qualidade de vida

Embora o climatério atinja milhões de mulheres no auge de suas vidas pessoais e profissionais, seus efeitos físicos, emocionais e econômicos ainda recebem pouca atenção e reconhecimento, tanto na saúde pública quanto no ambiente de trabalho.

“De acordo com a pesquisa da Astellas, 47% das mulheres relatam queda de produtividade devido a sintomas do climatério. E, só nos Estados Unidos, o impacto econômico da menopausa chega a mais de US$ 26,6 bilhões (R$ 150,9 bilhões), segundo estudo da Mayo Clinic. Esse valor engloba custos diretos com saúde e indiretos resultantes da perda de produtividade e absenteísmo”, conta a nutricionista. Ainda de acordo com o estudo da Mayo Clinic, uma parte desses efeitos financeiros — aproximadamente US$ 1,8 bilhões (R$ 10,2 bilhões) — pode ser atribuída à perda de produtividade.

“Infelizmente, algumas mulheres sentem como se o cérebro estivesse fritando com as ondas de calor. O humor muda muito e negativamente, as pessoas ficam reativas e briguentas, intolerantes e pouco pacientes. O sono fica estragado e, com isso, o dia todo também”, comenta Lica Stefani.