Entenda as causas do vício em apostas online

Está em andamento no Senado Federal a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, com o objetivo de investigar a atuação das plataformas de apostas esportivas no Brasil. Ela foi criada para apurar possíveis irregularidades, como lavagem de dinheiro e o impacto financeiro dessas plataformas no orçamento das famílias brasileiras. Além disso, busca entender o papel dos influenciadores digitais na promoção desses sites, especialmente se há contratos que incentivam lucros com base nas perdas dos usuários.

No intervalo do jogo, no grupo de amigos ou nas redes sociais: as “bets” se infiltraram na rotina de milhões de brasileiros, principalmente jovens, promovendo a ilusão de ganho fácil, excitação constante e um perigo real à saúde mental.