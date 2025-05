5 filmes que estreiam no cinema em junho de 2025

Junho chega com uma programação repleta de estreias imperdíveis (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures Brasil) / Crédito: Edicase Entretenimento

Junho chega com uma programação repleta de estreias que prometem movimentar as salas de cinema, com destaque especial para o público infantil. Entre os lançamentos mais aguardados, estão “Como Treinar o Seu Dragão”, clássico da DreamWorks Animation que retorna no formato live-action, e “Elio”, nova animação original da Pixar. Para jovens e adultos, há o longa “Bailarina”, derivado da franquia “John Wick”, e “F1”, protagonizado por Brad Pitt e ambientado nos bastidores da Fórmula 1. Para saber mais sobre essas e outras produções, confira a lista de filmes que entram em cartaz nos cinemas em junho de 2025!

"Bailarina" acompanha a história de uma jovem que busca vingança contra os responsáveis pela morte de sua família (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes) Estrelado por Ana de Armas, "Bailarina" é um filme de ação e suspense que faz parte do universo expandido de "John Wick". A trama acompanha uma jovem, treinada nas tradições da organização Ruska Roma, em sua jornada de vingança contra os responsáveis pela morte de sua família. O filme se desenrola paralelamente aos eventos de "John Wick 3: Parabellum" e mergulha no perigoso submundo dos assassinos de aluguel. No elenco, além de Ana de Armas, estão Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, com participações especiais de Ian McShane e Keanu Reeves. 2. Como Treinar o Seu Dragão (05/06) "Como Treinar o Seu Dragão" acompanha a história de um jovem viking que forma uma improvável amizade com um dragão (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures Brasil)

Baseado na série de livros infantis de Cressida Cowell, “Como Treinar o Seu Dragão” acompanha a história de Soluço, um jovem viking que, ao contrário dos demais habitantes da ilha de Berk — onde vikings e dragões vivem em constante conflito —, não demonstra talento para o combate. Sua vida toma um rumo inesperado ao encontrar e ajudar o dragão Banguela, dando início a uma amizade improvável. Juntos, eles desafiam as tradições da vila e mostram que é possível construir laços de afeto e convivência pacífica entre humanos e dragões. 3. Elio (19/06) “Elio” conta a história de um menino que é transportado por engano para uma organização planetária e precisa sobreviver a uma série de aprovações (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures) Dirigido por Madeline Sharafian, “Elio” conta a história de um menino azarado, mas extremamente criativo, que sempre sonhou em conhecer as estrelas. Sua aventura começa quando ele é confundido por engano com o embaixador da Terra e transportado para o Communiverse, uma organização interplanetária composta por representantes de galáxias distantes. A partir daí, segundo a sinopse, “Elio deve formar novos laços com formas de vida alienígenas excêntricas, sobreviver a uma série de provações formidáveis e, de alguma forma, descobrir quem realmente está destinado a ser”.

4. F1 (26/06) “F1” conta a história de um piloto veterano que volta a correr para apoiar seu companheiro de equipe e transformar o grupo em uma verdadeira potência (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures) Novo filme de ação da Warner Bros. Pictures, “F1” conta a história do piloto veterano Sonny Hayes, vivido por Brad Pitt, que, após abandonar as pistas, é convencido a voltar a correr para apoiar Joshua Pearce (Damson Idris), seu companheiro na equipe fictícia ApexGP. Enfrentando desafios dentro e fora das pistas, Sonny precisa reunir forças e adotar estratégias para transformar a equipe em uma verdadeira potência — e provar que vencer vai muito além da habilidade ao volante. O longa tem produção executiva de Lewis Hamilton, heptacampeão de Fórmula 1, e foi gravado durante as corridas do GP da Inglaterra.