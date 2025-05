Uso em excesso de multivitamínicos pode trazer riscos à saúde

A ideia de complementar a alimentação com multivitamínicos parece, à primeira vista, uma atitude prudente e responsável. No entanto, essa prática, quando feita de maneira aleatória ou sem acompanhamento profissional, pode resultar em desequilíbrios sérios no corpo.

Conforme a professora do curso de Farmácia da Faculdade Anhanguera Nathálie Melo, o consumo indiscriminado de suplementos é capaz de trazer mais riscos do que benefícios. “Existe uma ideia generalizada de que vitaminas e minerais são sempre benéficos, independentemente da dose. Mas o excesso de determinadas substâncias, como vitamina A, D, ferro e zinco, pode gerar efeitos tóxicos e até prejudicar o funcionamento de órgãos como fígado e rins”, explica.