Conheça o charme único de Vitória da Conquista

Classificada pelo Atlas da Violência como uma das cidades mais seguras da Bahia, Vitória da Conquista é sinônimo de business, mas é também um município que tem um charme único. Situada na região sudoeste do estado, a cidade do interior baiano tem clima ameno quase o ano todo, exceto no inverno, quando os termômetros — acreditem — registram baixas temperaturas. Com quase 400 mil habitantes, concilia o jeitinho baiano de ser com as comodidades urbanas.

Além do Uber e do transporte urbano — a passagem de ônibus custa R$ 3,80 —, conta ainda com o aeroporto Glauber Rocha, distante 18 quilômetros do centro da cidade. O aeroporto movimenta 40 mil pessoas por mês, atendendo todo o sudoeste do Estado e o Norte de Minas Gerais. Gol, Latam e Azul operam no local, possibilitando voos para Salvador (BA), São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG).

Casa Glauber Rocha

Glauber Rocha nasceu em Vitória da Conquista em 1939 e faleceu em 1981, no Rio de Janeiro. Adquirida pela prefeitura local para abrigar o acervo do cineasta, a casa onde o baiano viveu até os 9 anos ainda pode ser conhecida, ao menos sua fachada — infelizmente está abandonada e um de seus principais problemas é o telhado que desaba aos poucos. Ainda assim, merece a visita. Fica na Rua 2 de Julho, no centro.

Reverenciado como um gênio revolucionário, Glauber Rocha foi um dos fundadores do Cinema Novo e o único brasileiro até o momento que ganhou o prêmio de melhor diretor do Festival de Cannes, na França. Suas obras “Deus e o Diabo na Terra do Sol” (1964), “Terra em Transe” (1967) e “O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro” (1969) são apontadas como alguns dos melhores filmes nacionais.

Lazer e cultura

Embora as suas ruas, alamedas e avenidas praticamente não sejam arborizadas, Vitória da Conquista guarda cativantes redutos verdes para quem curte um dolce far niente enquanto observa o movimento ao redor. Ou, para quem simplesmente gosta de encontrar amigos e conhecidos e colocar a conversa em dia.