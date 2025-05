7 sucos cítricos para ajudar a controlar a pressão alta

O consumo de frutas cítricas é particularmente benéfico para pessoas com pressão alta devido às suas propriedades nutricionais. Laranja, limão e tangerina, por exemplo, são ricos em vitamina C, antioxidantes e potássio. Este último, por sua vez, se trata de um mineral essencial que ajuda a equilibrar os níveis de sódio no corpo, promovendo a dilatação dos vasos sanguíneos e, consequentemente, auxiliando na redução da pressão arterial.

Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.