Versátil e com textura particular, o quiabo é rico em fibras, vitaminas e antioxidantes, contribuindo para uma boa digestão, o fortalecimento do sistema imunológico e o equilíbrio do organismo. Perfeito para quem busca pratos saborosos e nutritivos para o dia a dia. Pensando nisso, confira, a seguir, 5 receitas surpreendentes com quiabo para o almoço! Carne bovina com quiabo Ingredientes 1 kg de acém cortado em pedaços

500 g de quiabo

1 cebola picada

4 dentes de alho picados

2 tomates picados

1 pimentão vermelho picado

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 folha de louro

4 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde para finalizar

Água quente para cozinhar Modo de preparo Em uma panela grande, aqueça 3 colheres de sopa de azeite em fogo médio e doure os pedaços de carne. Retire da panela e reserve. Na mesma panela, adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue mais um pouco. Junte o tomate, o pimentão e o extrato de tomate. Refogue até formar um molho espesso. Volte a carne para a panela, acrescente o louro, o sal e a pimenta-do-reino.

Em outra panela, aqueça uma colher de sopa de azeite e refogue o quiabo até que ele fique levemente dourado e sem a "baba". Reserve. Quando a carne estiver macia e o molho bem encorpado, adicione o quiabo e cozinhe por mais 15 minutos. Desligue o fogo e salpique cheiro-verde por cima. Sirva em seguida. Arroz de quiabo com milho-verde e pimentão Ingredientes 1 xícara de chá de arroz

2 xícaras de chá de água quente

150 g de quiabo

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 pimentão vermelho picado em cubos

1/2 pimentão amarelo picado em cubos

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde para finalizar Modo de preparo Lave e seque bem os quiabos e corte-os em rodelas grossas. Em uma tigela, coloque o quiabo e o suco de limão e deixe descansar por 10 minutos. Enxágue e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente o quiabo e refogue até ele ficar levemente dourado. Junte os pimentões e o milho-verde e refogue por mais 3 minutos. Adicione o arroz à panela e misture bem com os vegetais. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente a água quente, tampe parcialmente a panela e deixe cozinhar em fogo médio até a água secar. Quando o arroz estiver cozido, desligue o fogo, tampe totalmente a panela e deixe descansar por 5 minutos. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida. Quibe de quiabo Ingredientes 1 xícara de chá de trigo para quibe

1 xícara de chá de água quente

1 xícara de chá de quiabo picado

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de hortelã picada

2 colheres de sopa de farinha de trigo

Suco de 1/2 limão

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cominho a gosto

Azeite para untar Modo de preparo Coloque o trigo para quibe em uma tigela e cubra com a água quente. Deixe hidratar por 30 minutos. Depois, escorra o excesso de água e esprema o trigo com as mãos ou em um pano limpo. Reserve.

Em uma tigela, coloque o quiabo e o suco de limão e deixe descansar por 10 minutos. Aqueça 1 colher de sopa de azeite em uma frigideira e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o quiabo e refogue até ele perder a baba e ficar levemente dourado. Tempere com o sal, a pimenta-do-reino e o cominho e reserve. Em uma tigela grande, misture o trigo hidratado, o quiabo refogado, a hortelã e a farinha de trigo até obter uma massa. Unte uma assadeira com azeite, espalhe a massa de quibe e alise com uma espátula. Regue com um fio de azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Retire do forno, corte e sirva em seguida.

Curry de quiabo (Imagem: SAM THOMAS A | Shutterstock) Curry de quiabo Ingredientes 300 g de quiabo

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

1 pimenta-dedo-de-moça picada

1 colher de chá de cúrcuma

2 colheres de sopa de curry em pó

em pó 200 ml de leite de coco

2 tomates picados

Sal a gosto

Folhas de coentro fresco para finalizar Modo de preparo Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de óleo de coco em fogo médio e refogue o quiabo em fogo médio até que fique levemente dourado. Reserve. Em outra panela, aqueça o óleo de coco restante em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Acrescente o gengibre e refogue por mais 1 minuto. Acrescente o tomate, a cúrcuma e o curry em pó. Cozinhe até obter um molho espesso. Adicione o leite de coco, mexa bem e ajuste o sal. Volte o quiabo refogado à panela, mexa delicadamente e cozinhe por aproximadamente 10 minutos. Finalize com coentro fresco e sirva em seguida.