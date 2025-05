5 dicas para se preparar para a nova prova de redação da Fuvest

Especialista fala sobre as mudanças nos gêneros textuais para a próxima edição do vestibular

Para apresentar a nova proposta, nos dias 26 e 27 de abril, foram realizados simulados on-line com duas propostas de redação, o objetivo também foi avaliar o desempenho dos candidatos e a atuação da banca diante dos novos formatos. De acordo com a analista pedagógica da plataforma Redação Nota 1000, Amanda Rodrigues, a mudança mais significativa foi, de fato, a adição de um gênero textual divergente das dissertações tradicionais.

“Como o próprio edital do simulado e o programa para o vestibular de 2026 haviam antecipado, houve a demanda de um gênero textual que contém traços composicionais que divergem do texto dissertativo-argumentativo. Além disso, conforme anunciado pelo regulamento do simulado, apesar da cobrança de dois gêneros textuais distintos, ambos tiveram o mesmo tema gerador, compartilhando, inclusive, a mesma coletânea de textos”, explica a especialista.

O que esperar dos novos gêneros de texto?

Diante dessas mudanças, segundo Amanda Rodrigues, é possível que os candidatos enfrentem dificuldades. No entanto, ela ressalta que a proposta está alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o que indica que os alunos, em sua maioria, já tiveram contato com diferentes gêneros textuais durante o percurso escolar. Ela acrescenta ainda que é pouco provável que os temas abordados sofram alterações significativas, mantendo-se o foco na discussão de questões complexas, de cunho social e filosófico, como nas edições anteriores.

Nesse contexto, a especialista recomenda que os estudantes pratiquem a escrita de gêneros variados, a partir de temas já utilizados nas edições anteriores da Fuvest, ou de assuntos compatíveis com o perfil da banca. Além disso, Amanda Rodrigues pontua que não há previsão de maior rigor nos critérios já estabelecidos para a correção. Por outro lado, ressalta que a avaliação pode variar conforme o gênero proposto, já que cada tipo de texto apresenta expectativas específicas.

Por fim, a especialista compartilha 5 recomendações fundamentais para quem vai prestar a Fuvest 2026 e deseja se preparar para o novo modelo de redação. Confira: