6 benefícios da niacinamida para a pele

O uso desse nutriente ajuda a fortalecer a barreira cutânea e auxilia no tratamento de acne, rosácea e hiperpigmentação

A niacinamida, também conhecida como nicotinamida, é uma forma da vitamina B3, um nutriente essencial para diversas funções do organismo, incluindo o metabolismo celular e a reparação de tecidos. Muito utilizada em produtos de cuidados com a pele, ela é reconhecida por ajudar a fortalecer a barreira cutânea, melhorar a textura da pele e auxiliar no tratamento de condições como acne, rosácea e hiperpigmentação.

De textura leve e alta tolerância, a niacinamida combina bem com outros ativos, como ácido hialurônico, retinol e vitamina C. Por isso, pode ser aplicada tanto de dia quanto à noite, adaptando-se facilmente à rotina de skincare, independentemente do tipo de pele.