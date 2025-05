Entenda a importância da vitamina D no outono

A vitamina D é um nutriente essencial para o funcionamento adequado do organismo. Uma de suas funções mais importantes é facilitar a absorção de cálcio e fósforo no intestino, contribuindo para a saúde óssea ao longo da vida. Além disso, ela também tem impacto na saúde imunológica, pressão arterial e bem-estar emocional.

Com a chegada do outono, os dias escurecem mais cedo em função da menor incidência de raios solares, principalmente nas regiões sul e sudeste, prejudicando a síntese orgânica dessa vitamina. Além disso, as pessoas tendem a sair menos de casa, preferindo ficar em ambientes fechados e mais quentes. Por isso, é essencial redobrar a atenção com os níveis de vitamina D para evitar a deficiência.

Exposição do sol para obtenção da vitamina D

A exposição solar é uma das principais fontes para obtenção da vitamina D no organismo e é responsável por cerca de 80% a 90% da manutenção dos níveis diários adequados à saúde. Esse nutriente é sintetizado na pele, quando ocorre a exposição aos raios UVB e, em crianças e adultos, a exposição de mãos, rosto e braços ao sol durante 10 a 15 minutos por dia é o suficiente para ativar essa produção.

Porém, a quantidade de vitamina D produzida por essa exposição depende da hora do dia, do local onde a pessoa vive (incidência dos raios solares) e da pigmentação da pele.