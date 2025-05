7 sopas ricas em proteínas para começar a semana

É possível preparar receitas de sopas ricas em proteínas para começar a semana com mais energia e saúde. Utilizando ingredientes simples, elas ajudam a fortalecer os músculos, saciam a fome por mais tempo e oferecem os nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo. Além disso, são opções leves, saborosas e ideais para dias mais frescos, contribuindo para uma alimentação equilibrada desde o início da semana.

Em um recipiente, tempere os cubos de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourar. Acrescente o frango e refogue até dourar. Adicione a batata, a berinjela, a cenoura e a polpa de tomate. Misture e adicione a água quente até cobrir todos os ingredientes. Tampe a panela e cozinhe por 20 minutos. Sirva a sopa com a salsinha.

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourar. Em seguida, acrescente a carne moída e refogue até que ela perca a cor avermelhada. Adicione a abobrinha e a batata e refogue por mais 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e, depois, cubra todos os ingredientes com água. Cozinhe a sopa até que todos os vegetais fiquem macios. Desligue o fogo e sirva a seguir.

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho, a cebola e o alho-poró por 5 minutos. Adicione a cenoura, a batata, o chuchu, o tomate e refogue por mais 2 minutos em fogo baixo. Acrescente a água e a quinoa e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por aproximadamente 20 minutos, ou até que os legumes fiquem macios. Desligue o fogo e acrescente a salsinha e a cebolinha. Misture e deixe a panela tampada por 3 minutos antes de servir.

Sopa de carne

Ingredientes

500 g de patinho cortado em cubos

4 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 tomates picados

2 colheres de sopa de molho de tomate

2 l de caldo de carne

200 g de vagem picada

1 cenoura cortada em cubos

1 xícara de chá de ervilha fresca congelada

2 batatas cortadas em cubos

1 chuchu descascado e cortado em cubos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Acrescente a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Frite a carne até dourar. Adicione o tomate e o molho de tomate e misture. Junte o caldo de carne e tampe a panela. Cozinhe, em fogo baixo, por 20 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Volte-a para o fogo baixo, acrescente os legumes e cozinhe com a panela semitampada até que os vegetais ficarem macios. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Sopa de grão-de-bico com frango desfiado

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico

300 g de peito de frango cozido e desfiado

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 cenoura cortada em cubos

1 tomate picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de cúrcuma

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 colher de chá de cominho em pó

1,2 l de caldo de legumes quente

Salsinha picada e sal a gosto

Água para demolho

Modo de preparo

Em um recipiente com água, deixe o grão-de-bico de molho por pelo menos 8 horas. Escorra, lave e reserve. Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o tomate e a cenoura, refogue por 2 minutos. Depois acrescente o grão-de-bico, a cúrcuma, o cominho e o sal. Misture bem e adicione o caldo de legumes quente. Tampe a panela e cozinhe por 20 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Acrescente o frango desfiado e deixe cozinhar por mais 5 minutos em fogo médio, com a panela semitampada. Finalize com a salsinha e sirva bem quente.