7 chás termogênicos práticos para os dias frios

Em uma panela, coloque a água, a canela, os cravos-da-índia, o gengibre, os anises-estrelados e cardamomo. Leve ao fogo médio. Após levantar fervura, reduza o fogo e deixe ferver por cerca de 10 minutos. Adicione o chá verde e as rodelas de limão, desligue o fogo e tampe a panela por 3-5 minutos. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.

Lave e fatie a pimenta, removendo as sementes se preferir um sabor menos picante. Em uma panela, coloque a água, a pimenta vermelha, o ramo de alecrim, a pimenta-do-reino e a canela. Leve ao fogo médio. Após levantar fervura, reduza o fogo e deixe os ingredientes ferver por cerca de 10 minutos. Em seguida, adicione a cúrcuma em pó e mexa bem para dissolver. Desligue o fogo e deixe a mistura descansar por 5 minutos. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.

Em uma panela, toste as sementes de erva-doce e o gengibre em fogo médio por 2 minutos, mexendo constantemente. Adicione a água e a canela. Deixe ferver e depois reduza o fogo, cozinhando por 10 minutos. Coe, adoce com mel e sirva quente.

Chá de abacaxi com hortelã e gengibre

Ingredientes

Casca de 1 abacaxi

1 punhado de folhas de hortelã frescas

1 pedaço de gengibre fatiado

2 xícaras de chá de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a casca do abacaxi e cubra com água. Cozinhe em fogo médio por 15 minutos. Adicione as folhas de hortelã e o gengibre e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e deixe esfriar um pouco. Coe, adoce com mel e sirva quente.

Chá de maçã com canela e anis-estrelado (Imagem: Avocado_studio | Shutterstock)

Chá de maçã com canela e anis-estrelado

Ingredientes

1 maçã sem sementes e cortada em cubos

1 canela em pau

2 anises-estrelado

500 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo baixo. Quando começar a ferver, adicione a maçã, a canela e os anises-estrelado. Deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 10 minutos com a panela semitampada. Desligue o fogo, tampe completamente e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva com mel.