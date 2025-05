6 orações para pedir proteção ao anjo da guarda

Os anjos da guarda são considerados guardiões celestiais que nos acompanham e protegem ao longo da vida. Inclusive, para muitas pessoas, pedir proteção a eles é uma forma de buscar conforto e segurança em períodos de incerteza. Por isso, confira 6 orações poderosas para você fazer em diferentes momentos! 1. Oração ao anjo da guarda Santo Anjo da Guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor.

Dos perigos, livrai-me; do mal, libertai-me; e nos momentos de angústia, consolai-me! Durante o sono, velai sobre o meu descanso, não deixais o mal de mim se aproximar. Sob as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar!

Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo, afastai também as tentações, para que minha alma tranquila descanse sem aflições. E que no alvorecer de um novo dia, eu acorde feliz e restaurado,

e seja para o mundo testemunha de ser sempre por vós amado! 2. Oração ao anjo da guarda para antes de dormir Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade Divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. 3. Oração ao anjo da guarda dos filhos Eu humildemente vos saúdo, ó fiel,

amigo celeste de meu filho! Dou-lhe sinceros agradecimentos por todo o amor e bondade que mostrais.