Veja hortaliças e flores ideais para cultivar em maio

O mês de maio marca uma transição importante entre as estações do ano, sendo um período estratégico para o planejamento e o cultivo do jardim ou da horta. Com a diminuição gradual das temperaturas e a alteração no regime de chuvas, torna-se essencial observar as características climáticas regionais antes de iniciar qualquer plantio.

“Em maio temos o clima ideal para começar o cultivo do seu jardim. As temperaturas amenas e a umidade típica da estação favorecem o desenvolvimento de diversas espécies. Para garantir um jardim bonito e cheio de vida, o segredo está em escolher sementes de qualidade”, destaca Leandro Mello, especialista da ISLA Sementes.