Veja como identificar e enfrentar um trauma emocional

Uma palavra, um cheiro ou um som. Às vezes, é tudo o que basta para acionar uma lembrança antiga e fazer o corpo reagir com medo, angústia ou paralisação, mesmo que a ameaça já tenha passado. Isso acontece porque traumas, ainda que silenciosos, permanecem registrados no cérebro e no corpo. E, quando não tratados, podem comprometer a saúde mental, as relações pessoais e as decisões cotidianas.

A psicóloga Cristiane Pertusi, especialista em EMDR (Dessensibilização e Reprocessamento por meio de Movimentos Oculares), explica que traumas não são gerados somente por grandes tragédias. Situações aparentemente “simples”, como críticas constantes, bullying escolar, abandono emocional ou separações, também podem deixar marcas profundas.