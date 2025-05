Confira as principais características da Pré-História

Ao longo desse imenso percurso, nossos ancestrais desenvolveram maneiras de interagir com a natureza, organizar grupos sociais e deixar suas primeiras marcas simbólicas no mundo. Cada passo dessa trajetória revela fragmentos de uma origem rica e complexa.

Confira abaixo os principais marcos dessa fase da humanidade:

Origem do homem

O debate sobre a origem da humanidade envolve duas vertentes principais: a religiosa, com o criacionismo — que defende a criação do homem por uma entidade divina —, e a científica, com o evolucionismo proposto por Charles Darwin — que sustenta a evolução a partir de espécies anteriores. No entanto, a abordagem histórica se concentra no processo evolutivo da espécie ao longo do tempo, e não nas crenças ou incertezas sobre como tudo começou.

Período Paleolítico

Primeiro período (idade da Pedra Lascada) — de 4 milhões a 10 mil anos —, em que os humanos eram nômades (se deslocavam em busca de alimentos) e caçavam com utensílios de lascas de pedras (cortantes). Abrigavam-se em cabanas rústicas de galhos e folhas ou cavernas, reproduzindo cenas do cotidiano com pinturas nas paredes (arte rupestre).