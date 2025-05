8 receitas de vitaminas caseiras ricas em nutrientes

As vitaminas caseiras ricas em nutrientes são uma maneira prática e saborosa de incorporar uma grande variedade de vitaminas, minerais e antioxidantes à dieta diária. Preparadas com frutas, vegetais e outros ingredientes naturais, essas bebidas oferecem um suporte essencial para a saúde, ajudando a melhorar a imunidade, aumentar os níveis de energia e promover o bem-estar geral.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Vitamina de abacate e espinafre

Ingredientes

Polpa de 1/2 abacate

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 banana descascada e picada

200 ml de leite de amêndoas

Pedras de gelo a gosto

Modo de Preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de abacate, as folhas de espinafre, a banana e o leite de amêndoas e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com linhaça

Ingredientes

Polpa de 1/2 mamão papaia picada

1 colher de sopa de sementes de linhaça

200 ml de leite de soja

Pedras de gelo a gosto

Modo de Preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de mamão, as sementes de linhaça e o leite de soja e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.

Vitamina de frutas vermelhas com chia

Ingredientes

20 g de morango

20 g de amora

20 g de mirtilo

1 colher de sopa de sementes de chia

200 ml de iogurte natural

Pedras de gelo a gosto

Modo de Preparo

Em um liquidificador, coloque as frutas vermelhas, as sementes de chia e o iogurte natural e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.