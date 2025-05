7 dicas para aumentar as vendas na Páscoa

A Páscoa é uma das datas mais importantes para o comércio, movimentando diferentes setores e oferecendo oportunidades únicas para pequenos, médios e grandes empreendedores. Seja você um prestador de serviço, dono de uma loja física ou de um e-commerce, pensar com antecedência sobre o que vender nesta época pode ser o diferencial para alcançar um faturamento expressivo.

“Para se destacar na Páscoa, é essencial unir criatividade e planejamento estratégico. Apostar em produtos personalizados, criar experiências únicas para os clientes e investir na divulgação são passos fundamentais para impulsionar as vendas. Com essas dicas, seu negócio pode transformar a Páscoa em um período de grandes oportunidades e crescimento”, acrescenta.

Abaixo, descubra o que vender na Páscoa e aumente suas vendas com ideias criativas e dicas práticas para impulsionar seu negócio!

1. Aposte em produtos sazonais e personalizados

Clássicos como ovos de chocolate, trufas e colombas pascais sempre têm boa saída, mas inovar na apresentação e na personalização dos produtos pode atrair ainda mais clientes. Chocolates artesanais, kits temáticos e lembranças personalizadas agregam valor e conquistam quem busca algo exclusivo.

Se você trabalha com produção manual, oferecer itens com nomes, frases especiais ou embalagens diferenciadas pode ser um grande atrativo. Personalização é tendência e fortalece o relacionamento com o cliente.