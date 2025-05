7 receitas deliciosas para o Dia das Mães

Em um recipiente, coloque a batata-doce e, com um garfo, amasse. Adicione a gema de ovo e a manteiga ghee e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte o frango e refogue até dourar. Desligue o fogo, espere esfriar e junte a mistura com o purê de batata-doce.

O Dia das Mães celebra o amor e a dedicação das mulheres que nos trouxeram ao mundo. No Brasil, é uma ótima oportunidade para reunir toda a família e fazer aquele almoço saboroso. Pensando nisso, com ajuda da nutricionista Andréia Camilla, que atende pelo GetNinjas, aplicativo para contratação de serviços, listamos alguns exemplos deliciosos de pratos que irão satisfazer em cheio as mamães nesta data. Confira!

Com uma colher, pegue pequenas porções de massa, modele no formato de croquetes e passe no ovo batido e na farinha de linhaça. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os croquetes e frite até dourar. Reserve. Em outra panela, coloque a manteiga ghee e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as ervilhas-tortas e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e sirva os croquetes com as ervilhas-tortas.

Torta de abobrinha

Ingredientes

2 abobrinhas italianas raladas

1 cenoura ralada

2 cebolas descascadas e cortadas em cubos pequenos

3 dentes de alho descascados e amassados

2 ovos batidos

1 xícara de chá de mix de farinhas sem glúten (1/2 xícara de chá de farinha de arroz, 3 colheres de sopa de fécula de batata e 1 colher de sopa de polvilho doce)

1 colher de café de pimenta-calabresa seca

1 xícara de chá de cebolinha picada

1 colher de chá de orégano

1 colher de sopa de fermento químico em pó

de fermento químico em pó 1/2 xícara de chá de farinha de linhaça

200 g de tofu temperado

5 tomatinhos sweet cortados ao meio

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Manteiga para untar

Farinha de linhaça para enfarinhar e polvilhar

Modo de Preparo

Em um recipiente, coloque as abobrinhas, a cenoura, as cebolas e os dentes de alho e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino, pimenta-calabresa, cebolinha e orégano. Junte os ovos e o mix de farinhas e mexa. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar.

Após, unte um refratário com manteiga e enfarinhe com farinha de linhaça. Disponha 3/4 da massa sobre ele, cubra com 150 g de tofu temperado e finalize com o restante da massa. Polvilhe com farinha de linhaça e o restante do tofu. Decore com os tomatinhos sweet e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.