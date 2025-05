4 signos com forte conexão com a maternidade

O ano de 2025 traz uma energia especial para a maternidade, seja com gestações e nascimentos, ou de maneira simbólica, com a criação de novos projetos e ciclos de vida. Entre os signos mais propensos a vivenciar essa experiência, segundo a astróloga Eunice Ferrari, quatro se destacam: Leão, Peixes, Aquário e Escorpião. Para quem pertence a um desses signos — ou tem ascendente neles —, o chamado para gerar, nutrir e se transformar por meio da maternidade estará mais forte do que nunca. Confira!

1. Leão