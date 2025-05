6 dicas para conhecer o melhor de Brotas

Localizada no interior do estado de São Paulo, a cerca de 220 quilômetros da capital, a cidade de Brotas consolidou-se como um destino de referência para o turismo de aventura. Sua geografia privilegiada, marcada por rios com corredeiras, cachoeiras imponentes e vasta área de vegetação nativa, proporciona um cenário ideal para a prática de atividades ao ar livre e o contato direto com a natureza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

1. Rafting no rio Jacaré-Pepira Mirim

A oferta de atividades em Brotas é extensa e abrange desde emocionantes descidas de rafting no rio Jacaré-Pepira Mirim até a contemplação da natureza em trilhas que levam a cachoeiras de beleza ímpar.

Para os entusiastas de aventura, o rafting se destaca como uma experiência emblemática, permitindo a navegação por corredeiras desafiadoras sob a orientação de profissionais experientes. Já a prática do rapel em cachoeiras oferece outra perspectiva da paisagem, com descidas por paredões rochosos que proporcionam uma dose controlada de adrenalina.

2. Parque dos Saltos

A conexão com o ambiente natural também é um dos pilares do turismo no destino. Os inúmeros ecoparques da região abrigam trilhas que serpenteiam pela mata, conduzindo os visitantes a cachoeiras com quedas d’água propícias para banhos revigorantes. O Parque dos Saltos, situado no coração da cidade, apresenta algumas das mais notáveis quedas d’água do país, com mirantes e pontes que possibilitam a apreciação da força e da beleza do rio Jacaré-Pepira em seu curso.

3. Opções para explorar a cultura e a história local

Além das atividades focadas na natureza e na aventura, Brotas também oferece opções para aqueles que desejam explorar a cultura e a história local. O Museu do Café resgata a importância da cafeicultura para a região, enquanto o Museu do Caipira oferece um panorama sobre a vida e os costumes do interior paulista.