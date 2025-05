5 receitas de pão de queijo fit

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Pão de queijo com aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de flocos de aveia

400 g de queijo branco ralado

1/2 xícara de chá de polvilho azedo

2 ovos

1/2 xícara de chá de água quente

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os flocos de aveia e o queijo branco e misture bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque o polvilho azedo, o sal e a água quente e mexa para incorporar. Espere esfriar e adicione os ovos e o azeite e misture bem. Despeje a mistura sobre a aveia com queijo e mexa até obter uma consistência homogênea.

Unte as mãos com azeite e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Pão de queijo com linhaça na frigideira

Ingredientes

4 ovos

3 colheres de sopa de polvilho doce

5 colheres de sopa de polvilho azedo

1 colher de sopa de farinha de linhaça

5 colheres de sopa de creme de ricota

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o polvilho doce, o polvilho azedo, o sal, a farinha de linhaça e o creme de ricota e misture até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela, tampe e cozinhe por 2 minutos. Depois, com cuidado, vire o pão de queijo e doure o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Pão de queijo com iogurte natural

Ingredientes

170 g de iogurte natural

1 xícara de chá de polvilho doce

1/2 xícara de chá de queijo branco ralado

1 colher de chá de fermento químico

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o iogurte natural com o queijo branco, o polvilho doce, o fermento e o sal. Misture bem até formar uma massa cremosa. Se necessário, ajuste a quantidade de polvilho para dar o ponto de uma massa mais consistente. Modele pequenas bolinhas com as mãos ou use uma colher para pegar porções da massa. Coloque as bolinhas em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20–25 minutos ou até ficarem dourados por fora e macios por dentro. Sirva em seguida.