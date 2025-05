7 receitas veganas de liquidificador

Pão de "queijo" (Imagem: RoYam | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Culinaria

O liquidificador é um excelente aliado na preparação de receitas veganas de forma prática e fácil. Com sua capacidade de processar e misturar ingredientes de forma rápida e eficiente, ele se torna uma ferramenta versátil na cozinha. Seja você vegano ou apenas interessado em diversificar a alimentação, essas 7 receitas são opções perfeitas para adicionar ao seu repertório culinário. Pão de “queijo” Ingredientes 2 xícaras de chá de polvilho azedo

azedo 1 xícara de chá de batata cozida e amassada

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1/2 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de leite vegetal

1 colher de chá de sal

Óleo para untar Modo de preparo No liquidificador, coloque o polvilho azedo, a batata, o óleo vegetal, a água, o leite vegetal e o sal. Bata até obter uma massa homogênea e levemente pegajosa. Com a ajuda de uma colher, faça pequenas bolinhas com a massa e disponha em uma assadeira untada com óleo. Leve ao forno preaquecido em 180 °C por aproximadamente 25 minutos, ou até os pães ficarem dourados. Retire do forno e sirva em seguida.

Torta de legumes Ingredientes Massa 2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de aveia em flocos

em flocos 1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1/2 xícara de chá de água

1 colher de sopa de fermento em pó

Sal a gosto

Óleo vegetal para untar Recheio 2 xícaras de chá de legumes picados (cenoura, abobrinha, brócolis, pimentão etc.)

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de tofu amassado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo No liquidificador, coloque a farinha de trigo, a aveia em flocos, o óleo vegetal, a água, o fermento em pó e o sal. Bata até obter uma massa homogênea. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione os legumes picados e refogue por alguns minutos até ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Retire do fogo e misture com o tofu amassado. Em uma forma de torta untada com óleo vegetal, despeje metade da massa e espalhe no fundo. Espalhe o recheio sobre a massa na forma. Cubra o recheio com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em 180 °C por cerca de 30 a 40 minutos, ou até que a torta esteja dourada. Retire do forno, deixe esfriar um pouco antes de desenformar e sirva em seguida.

Panqueca de banana Ingredientes 2 bananas maduras

maduras 1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite vegetal

1 colher de sopa de óleo vegetal

1 colher de chá de fermento em pó

1 pitada de sal Modo de preparo No liquidificador, coloque as bananas, a farinha de trigo, o leite vegetal, o óleo vegetal e o sal. Bata até obter uma massa homogênea. Acrescente o fermento em pó e bata rapidamente apenas para incorporar na massa. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje pequenas porções da massa. Cozinhe até que as panquecas fiquem douradas dos dois lados. Sirva em seguida. Musse de chocolate (Imagem: margouillat photo | Shutterstock) Musse de chocolate Ingredientes 1 abacate maduro

maduro 3 colheres de sopa de cacau em pó

3 colheres de sopa de açúcar

1/2 colher de chá de extrato de baunilha

1/4 de xícara de chá de leite vegetal

Raspas de chocolate vegano para servir Modo de preparo No liquidificador, coloque o abacate, o cacau em pó, o açúcar, o extrato de baunilha e o leite vegetal. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Transfira para tacinhas individuais e leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Sirva gelado e decore com raspas de chocolate.

Bolinho de grão-de-bico Ingredientes 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

cozido 1/2 xícara de chá de cenoura ralada

1/4 de xícara de chá de abobrinha ralada

1/4 de cebola picada

1 dente de alho

2 colheres de sopa de cheiro-verde

3 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de azeite

1/2 colher de chá de sal

Azeite para untar Modo de preparo No liquidificador, coloque o grão-de-bico, a cebola, o alho, o azeite e o sal. Bata até formar uma massa pastosa. Transfira para uma tigela, junte os legumes ralados, o cheiro-verde e a farinha de aveia. Misture bem. A massa deve ser firme o suficiente para modelar com as mãos. Se estiver mole, adicione mais farinha de aveia. Modele os bolinhos, coloque em uma assadeira untada e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida. Brownie (Imagem: etorres | Shutterstock) Brownie Ingredientes 1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de cacau em pó

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

1/3 de xícara de chá de óleo de coco

1 colher de sopa de linhaça triturada

3 colheres de sopa de água

1 colher de chá de fermento químico

1 pitada de sal Modo de preparo Em um recipiente, misture a linhaça com a água e deixe descansar por 5 minutos até formar um gel. No liquidificador, coloque o leite de amêndoas, o óleo de coco, o açúcar mascavo e o gel de linhaça. Bata até ficar homogêneo. Adicione o cacau, a farinha de trigo, o sal e o fermento. Bata rapidamente somente para misturar. Despeje a massa em uma forma forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 a 30 minutos, até formar uma casquinha e o centro estar firme ao toque. Espere esfriar completamente e corte como desejar. Sirva em seguida.