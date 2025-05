5 lançamentos imperdíveis da Netflix em maio de 2025

O mês de maio chega repleto de estreias emocionantes na Netflix, com opções para diversos gostos. Entre os lançamentos, destaca-se o retorno da série “Love, Death & Robots”, que traz novos curtas-metragens explorando ficção científica, comédia e fantasia. Para os fãs de futebol, o documentário “Baila, Vini” oferece um olhar intimista sobre a carreira de Vinícius Júnior. Além disso, a série sul-coreana “Gostinho de amor” mistura romance e gastronomia em uma história de intercâmbio cultural e culinário.

Sob a direção de Stephen Chbosky e com roteiro assinado por Liz Maccie, o filme exalta vínculos afetivos, o valor emocional da gastronomia e o aprendizado entre diferentes gerações. Cada prato servido se transforma em uma jornada por lembranças e tradições, guiada por mulheres com vivência, afeto e muitas narrativas para compartilhar.

Inspirada em uma história real, a comédia dramática acompanha Joe Scaravella, vivido por Vince Vaughn, que, após a morte da mãe, decide honrar a memória dela de forma especial: abrindo um restaurante italiano, onde senhoras idosas de diversas regiões do país são responsáveis pela cozinha.

A história acompanha Han Beom-woo (Kang Ha-neul), sucessor de um grande império alimentício que gerencia um restaurante sofisticado em Seul, na Coreia do Sul — embora não tenha real interesse pela arte de cozinhar. Em contraste, Mo Yeon-joo, interpretada por Go Min-si, é uma cozinheira apaixonada, que toca sozinha um pequeno negócio culinário no campo, priorizando sempre o paladar em suas criações.

O destino une ambos quando acabam tendo que trabalhar lado a lado em um estabelecimento na cidade de Jeonju, no bairro de Miraek. Inicialmente em conflito, a convivência revela afinidades e sentimentos profundos, transformando a rivalidade em um romance inesperado.

3. Baila, Vini (15/05)