11 benefícios da água de coco para a saúde

A água de coco é uma bebida muito popular entre os brasileiros, especialmente por seu sabor leve e refrescante. Ela pode ser encontrada com facilidade em diversos lugares, como praias, feiras e supermercados. Por ser natural e nutritiva, costuma ser bastante consumida durante os dias quentes, ajudando na hidratação do corpo.

O aumento da procura por água de coco especialmente no calor, por exemplo, movimenta até mesmo os negócios. De acordo com Hélcio Oliveira, presidente da Copra Alimentos, a empresa tem um aumento de, aproximadamente, 30% das vendas da água de coco no período de setembro a março. “A água de coco é a estrela do verão. É uma bebida super nutritiva e refrescante, que tem ótimos benefícios para a saúde”, afirma.