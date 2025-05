Veja as previsões do baralho cigano de maio para os 12 signos

O baralho cigano oferece orientações valiosas para cada signo do zodíaco (Imagem: Daria Zelenska | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Astrologia

Com a chegada de maio, o baralho cigano oferece orientações valiosas para cada signo do zodíaco. Ao explorar as cartas, é possível obter ideias sobre os caminhos que se desenham à frente, auxiliando na tomada de decisões e no alinhamento com os objetivos pessoais. Neste mês, temas como amor, trabalho, espiritualidade e mudanças estarão em destaque. A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada signo em maio!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Áries O período trará para o ariano a realização de algo profundo e importante (Imagem: kaer_stock | Shutterstock) As cartas Sol, Trevo e Coração sugerem um momento de grandes inícios, muita sorte no caminho e paz interior. O período trará para o ariano a realização de algo profundo e importante. No entanto, o nativo deverá prestar atenção às pessoas ao seu redor, pois muitas estarão necessitando de um abraço, de uma palavra de acolhimento e de apoio verdadeiro. Se conseguir despertar essa visão mais sensível e atenta para quem está próximo, perceberá que isso também abrirá portas para realizações que o coração tanto deseja. Touro A fase será favorável para o taurino aprender, se desenvolver e crescer (Imagem: kaer_stock | Shutterstock) Para Touro, as cartas Pássaros, Chave e Livro indicam um período de muitas novidades positivas. Será uma fase muito favorável para aprender, se desenvolver e crescer, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Boas notícias estarão a caminho e alegrarão o coração. Este será um momento propício para investir em novos conhecimentos, retomar os estudos ou se atualizar em algo que possa contribuir para o futuro. Aproveite as oportunidades.

Gêmeos O geminiano deverá manter um certo ar de desconfiança e proteger suas ideias e informações (Imagem: kaer_stock | Shutterstock) As cartas Raposa, Ratos e Livro revelam que o geminiano deverá ter muito cuidado com suas amizades. Existem pessoas ao redor que não estão sendo verdadeiras. Não seja ingênuo, nem acredite em tudo o que é dito. Procure ter atenção, manter um certo ar de desconfiança saudável e proteger as ideias e informações. Analise o que for dito, bem como as notícias recebidas. Tenha cautela: evite investimentos arriscados e não retire dinheiro da poupança. O momento será de guardar, planejar e observar. Câncer O canceriano receberá notícias boas e poderá viver uma surpresa agradável (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Com as cartas Buquê, Casa e Carta, o canceriano receberá notícias ótimas. Poderá viver uma surpresa agradável, como um presente vindo da família ou algo especial acontecendo no ambiente doméstico. Caso esteja aguardando o resultado de alguma questão judicial, será um período propício para esses assuntos. Além disso, será um mês de muito amor, harmonia e alegria familiar. Permita-se vivenciar essas emoções com intensidade. Leão O leonino deverá se desprender e iniciar novos caminhos e oportunidades (Imagem: kaer_stock | Shutterstock) As cartas Foice, Sol e Caminho indicam que este será o momento de encerrar ciclos e colocar um ponto final em situações que não fazem mais sentido. Será hora de se desprender e iniciar novos caminhos e oportunidades. Poderá tirar projetos da gaveta, dar início a ideias antigas e aproveitar para criar coisas novas em sua vida. Não tenha medo de recomeçar.

Virgem O virginiano deverá preservar seus planos e manter um silêncio estratégico para alcançar o sucesso (Imagem: kaer_stock | Shutterstock) As cartas Lua, Chave e Livro revelam que o virginiano poderá enfrentar muitos altos e baixos mentais, mas será importante confiar que a clareza surgirá no meio desse tumulto. Deverá tomar cuidado com o que é dito — é aconselhável não compartilhar projetos antes que estejam concretizados. A preservação dos planos e a manutenção de um silêncio estratégico serão fundamentais para o sucesso. Libra O libriano viverá uma boa fase para cuidar da energia pessoal e buscar harmonia no lar e nas relações próximas (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)