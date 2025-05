7 dicas para vender mais no mês das mães

Veja como aproveitar o período para aumentar o faturamento do seu negócio

O Dia das Mães, celebrado em maio, é considerado o “segundo Natal” pelo varejo brasileiro. Nesta data tão importante para o calendário de vendas, os lojistas apostam em aumento do time comercial, reforço nos estoques e campanhas de marketing.

O consumidor tende a comprar mais, segundo Giselle Flausino, porque está movido pelo carinho e quer emocionar não apenas a mãe, mas a avó, a tia, a esposa, as amigas que são mães e as irmãs. Assim, é um bom momento para as empresas lucrarem. “Praticamente todos os segmentos são movimentados, como moda, beleza, eletrônicos, gastronomia, perfumaria, estética… Sabendo aproveitar a data, todo mundo sai ganhando”, afirma.

Abaixo, Giselle Flausino dá 7 dicas para se preparar para vender durante todo o mês das mães. Confira!

1. Aposte no planejamento

Quem se organiza com antecedência vende com tranquilidade e resultado. Todos os setores da empresa devem estar alinhados para a data, afinal, ela acontece anualmente. Criar um calendário de ações semanais faz com que haja novidades para os consumidores, incentivando-os a comprar mais — e para mais pessoas queridas. “É necessário transformar maio numa jornada, não numa corrida”, alerta Giselle Flausino.

2. Lance serviços ou combos exclusivos para períodos determinados

Se você quer vender semanalmente, crie ações que durem por períodos determinados e incentive as compras antecipadas com bônus ou brindes. Assim, seu cliente saberá que é a hora de comprar.