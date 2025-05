6 receitas práticas de fricassê para o almoço

O fricassê é um prato versátil e saboroso que conquista paladares com sua cremosidade irresistível. Tradicionalmente preparado com frango, ele pode ser reinventado de diversas maneiras, trazendo novos ingredientes e combinações surpreendentes. A seguir, confira como preparar algumas opções criativas desse prato para inovar nas refeições do dia a dia!

Em um liquidificador, coloque o milho-verde, o creme de leite e o requeijão cremoso e bata até obter um creme. Transfira para um recipiente, adicione o peito de peru e mexa para incorporar. Disponha a mistura sobre um refratário e cubra com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno, polvilhe com a batata-palha e sirva em seguida.

Após, despeje o conteúdo sobre as berinjelas, coloque as azeitonas e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo, transfira a mistura para um refratário, cubra com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno, polvilhe com a batata-palha e sirva em seguida.

Em um liquidificador, coloque o restante dos ingredientes, exceto o queijo muçarela e a batata-palha, e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje sobre a carne moída, cubra com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno, polvilhe com a batata-palha e sirva em seguida.

Em um liquidificador, coloque o milho-verde, o creme de leite e o requeijão e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje o conteúdo sobre o frango e mexa para incorporar. Após, disponha em um refratário, cubra com as fatias de queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno, polvilhe com a batata-palha e sirva em seguida.

Fricassê de linguiça calabresa

Ingredientes

6 batatas descascadas, cozidas e amassadas

descascadas, cozidas e amassadas 100 g de queijo parmesão ralado

250 g de creme de leite

200 ml de requeijão cremoso

395 g de milho-verde

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 tomate sem sementes e picado

300 g de linguiça calabresa descascada e picada

200 g de batata-palha

Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, o queijo parmesão, o creme de leite, o milho-verde e o sal e misture. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até obter um creme. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a linguiça calabresa e frite. Acrescente o tomate, tampe a panela e cozinhe por 8 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Em um refratário, coloque metade do creme de batata e cubra com a linguiça calabresa. Faça uma camada de requeijão e finalize com o restante do creme de batata. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Retire do forno, polvilhe com a batata-palha e sirva em seguida.

Fricassê de bacalhau

Ingredientes

500 g de bacalhau dessalgado e desfiado

395 g de milho-verde

250 g de creme de leite

200 ml de requeijão cremoso

1 cebola descascada e picada

Azeitona picada, azeite de oliva e batata-palha a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o bacalhau, a cebola e a azeitona e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque o restante dos ingredientes, exceto o queijo parmesão e a batata-palha, e bata até obter um creme. Após, em um refratário, coloque metade do creme e cubra com a mistura com o bacalhau. Finalize com o restante do creme e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno, polvilhe com a batata-palha e sirva em seguida.