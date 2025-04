Veja as previsões do Horóscopo Chinês para maio de 2025

Segundo Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, as pessoas que nasceram no ano da Serpente e vivenciam o estágio mais primitivo deste animal podem apresentar comportamentos falsos, invejosos, traiçoeiros, mesquinhos e arrogantes. Contudo, aqueles que estão em um nível avançado possuem inteligência apurada, responsabilidade, compaixão e humildade.

Devido às características do signo , para algumas pessoas, certos aspectos da vida poderão ser mais difíceis neste ano. “A humildade é uma das qualidades mais apreciadas pela Serpente e, no ano dela, quem não for simples e modesto terá mais dificuldade”, explica.

O Búfalo é considerado o mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Ademais, esse animal é organizado e trabalhador, sempre se direcionando para rotinas que demandam empenho e conseguindo alcançar as próprias metas.

Em maio, os nativos buscarão o autoconhecimento e a espiritualidade. Além disso, as incertezas e as crises deste período poderão fazer com que se ancorem no que deverá ser transformado.

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre . Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários.

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Em maio, os nativos poderão ter dificuldades para estruturar as ideias. Ademais, será provável que todo o conhecimento usado até então se torne supérfluo, com a resistência por mudanças piorando a situação. Por outro lado, a abertura para o novo possivelmente ajudará nessa questão.

No mês de maio, os nativos do Tigre tenderão a cometer excessos e atos impulsivos. Isso poderá acarretar problemas físicos e mentais. Portanto, deverão tomar cuidado e investir na alimentação — que ajudará a regular os impulsos.

Dragão

O período será de cobranças no setor profissional para os nativos do Dragão (Imagem: Marish | Shutterstock)

Autonomia e individualidade são qualidades essenciais do Dragão. Todavia, ele precisa tomar cuidado para não se tornar egoísta e orgulhoso. No caso, esse animal apresenta tais aspectos quando passa a se considerar mais importante que os demais.

No mês de maio, os nascidos no ano do Dragão tenderão a ser mais cobrados no setor profissional. Logo, avançar de forma lenta e consistente será a chave para abrir a porta da prosperidade neste período.

Serpente

Os nascidos no ano da Serpente serão contemplados com mais prestígio na vida material (Imagem: Marish | Shutterstock)

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é conhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. Entretanto, quando mal direcionadas, tais características podem fazer com que esse animal se torne traiçoeiro e desonesto, atraindo a desconfiança das pessoas que convivem com ele. Em maio, os nativos serão contemplados com mais prestígio na vida material, o que trará frutos consistentes. No entanto, eles deverão investir e evitar gastos desnecessários.

Cavalo

Os nativos do Cavalo terão facilidade para detectar as falhas do passado, evitando repeti-las no futuro (Imagem: Marish | Shutterstock)

Popular e comunicativo, o Cavalo costuma ser imprudente em alguns momentos. Se bem direcionado, esse animal pode alcançar grandes objetivos, especialmente relacionados ao setor financeiro. Neste mês, os nativos terão facilidade para detectar as falhas do passado, evitando repeti-las no futuro. Além disso, uma reavaliação será necessária para que eles possam reestruturar o que não está funcionando e trilhar novos caminhos.

Cabra

Os nativos de Cabra farão bons contatos e poderão ser beneficiados com a generosidade alheia (Imagem: Marish | Shutterstock)

O excesso de sensibilidade da Cabra faz com que ela se torne vulnerável. Os jogos mentais desse animal também são malvistos, podendo trazer impactos negativos. Em maio, os nativos farão bons contatos e poderão ser beneficiados com a generosidade alheia. O uso deste período para a expansão da rede social trará bons frutos para os nativos, principalmente em 2026.

Macaco

Os nativos do Macaco deverão tomar cuidado com as suas relações (Imagem: Marish | Shutterstock)

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias. Neste período, os nativos deverão tomar cuidado com as relações. Isso porque conflitos desnecessários poderão trazer desgastes. Portanto, estimular a calma será de grande ajuda.

Galo

Os nativos nascidos no ano do Galo precisarão buscar alternativas para mudar a realidade (Imagem: Marish | Shutterstock)

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver a compreensão e a aceitação para lidar com as próprias imperfeições e com as dos outros. Quando não adquire essas capacidades, sofre constantemente com as críticas. Neste mês, os nativos tenderão a viver momentos de pessimismo e irritabilidade, o que trará uma profunda insatisfação. Para transformar a realidade, eles deverão criar algumas alternativas.

Cão

Os nativos do Cão deverão estimular a paz mental para evitar conflitos (Imagem: Marish | Shutterstock)

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, inseguro e carente do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito. Nesta fase, os nativos poderão entrar em conflito com os superiores. De modo geral, embates serão recorrentes ao longo do mês. Para passar por isso sem grandes sequelas, deverão estimular a paz mental.

Javali

Os nascidos no signo do Javali deverão tomar cuidado com a saúde (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Javali está em constante transformação, o que pode ser bom ou ruim. Por um lado, representa o aprimoramento contínuo. Por outro, traz dificuldade em finalizar o que começou. No mês de maio, os nativos deverão tomar cuidado com a saúde. Isso porque problemas nervosos poderão afetar a parte gástrica e baixar a imunidade. Além disso, estarão mais suscetíveis a diferentes doenças.

Por Tery Kanakura

Consultora de Astrologia Oriental Chinesa e Feng Shui. Além disso, trabalha como arquiteta no setor da construção civil e se dedica aos estudos da neuroarquitetura e psicanálise.