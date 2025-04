Veja a importância da avaliação médica antes da atividade física

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Importância da avaliação antes de atividades físicas

Além de garantir que está tudo bem com sua saúde, o check-up, preferencialmente realizado por um médico do esporte, é importante para orientar o seu treinamento. “Conhecendo as reais condições de saúde do praticante, o instrutor físico pode indicar o melhor programa de treino para cada um, com duração, frequência e tipo de exercício adequado”, explica Ricardo Munir Nahas, especialista em medicina do esporte.

Com a orientação adequada, é possível montar um plano de treino seguro e eficaz, respeitando os limites do corpo e evitando lesões ou complicações. “Sem a avaliação, além dos riscos de um mal súbito, pode-se errar na dose, para mais ou para menos, exagerando nos exercícios ou fazendo menos do que o necessário e não tendo o efeito desejado”, completa.