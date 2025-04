6 dicas para consumir o café sem prejudicar os dentes

Para muitos brasileiros, o dia só começa depois de uma boa xícara de café. Além de ser uma paixão nacional, a bebida é um símbolo de hospitalidade e produtividade. O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo em sacas, atrás somente dos Estados Unidos. Mas é o primeiro per capita, com 5,01 kg/hab. por ano, de café torrado e moído, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC).

No entanto, essa rotina prazerosa pode trazer desafios quando se trata de saúde bucal. “O consumo diário de café, especialmente com adição de açúcar, está associado ao escurecimento dos dentes e ao desgaste gradual do esmalte. Isso ocorre devido à ação dos taninos, compostos fenólicos com alto poder de pigmentação presentes na bebida”, explica a cirurgiã-dentista Laís Lopes, gerente pedagógica do Grupo Kefraya, holding educacional voltada para odontologia e medicina.