Com ingredientes do dia a dia e modos de preparo descomplicados, é possível montar refeições saborosas, nutritivas e que agradam a toda a família. Mesmo com pouco tempo disponível, dá para variar o cardápio, aproveitar o que já se tem na despensa e garantir pratos reconfortantes, cheios de sabor e feitos com carinho. Veja, a seguir, 5 receitas econômicas e práticas para o almoço!

Frango assado com brócolis Ingredientes 4 coxas de frango

4 sobrecoxas de frango

1 brócolis cortado em floretes

cortado em floretes 4 dentes de alho picados

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de orégano seco

Raspas e suco de 1 limão

1 limão-siciliano fatiado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão fresco para finalizar Modo de preparo Em uma tigela grande, coloque as coxas e sobrecoxas. Adicione o alho, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino, a páprica, o orégano, as raspas e o suco de limão. Misture bem para envolver todo o frango com os temperos. Deixe marinar por 30 minutos. Em uma assadeira grande, disponha o frango com a pele voltada para cima. Espalhe os floretes de brócolis e as fatias de limão-siciliano ao redor do frango. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 a 50 minutos, ou até que o frango esteja bem dourado e cozido por dentro, e o brócolis levemente tostado nas bordas. Se necessário, vire o brócolis na metade do tempo para assar por igual. Finalize com as folhas de manjericão fresco e sirva em seguida. Abobrinha à parmegiana Ingredientes 2 abobrinhas

2 ovos batidos

Farinha de rosca para empanar

300 ml de molho de tomate

200 g de muçarela ralada

50 g de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Corte as abobrinhas em fatias médias no sentido do comprimento. Em um recipiente, tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe descansar por 10 minutos. Passe cada fatia na farinha de rosca, depois nos ovos batidos e novamente na farinha de rosca. Em um refratário, monte as camadas: molho, abobrinha, queijo muçarela, até finalizar os ingredientes. Cubra com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos, até gratinar. Sirva em seguida. Costelinha suína com batata Ingredientes 1 kg de costelinha suína cortada em pedaços

cortada em pedaços 3 dentes de alho amassados

1 cebola picada

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica

2 batatas cortadas em cubos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Cheiro-verde picado para finalizar Modo de preparo Em uma tigela, tempere a costelinha com o alho, o sal, a pimenta-do-reino, o limão e a páprica. Deixe marinar por 30 minutos. Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola. Adicione a costelinha sem a marinada e frite até dourar de todos os lados. Acrescente a marinada reservada e a água.

Tampe a panela e cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere sair a pressão e abra a panela com cuidado. Adicione as batatas, mexa delicadamente e leve ao fogo novamente, sem pressão, até as batatas cozinharem e o caldo reduzir. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida. Panqueca de carne moída (Imagem: WS-Studio | Shutterstock) Panqueca de carne moída Ingredientes Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 1/2 xícara de chá de leite

2 ovos

4 colheres de sopa de óleo

Sal a gosto

Óleo para untar Recheio 1/2 cebola picada

300 g de carne moída

1 tomate picado

70 g de extrato de tomate

200 g de creme de leite

Azeite e sal a gosto Montagem 400 g de molho de tomate

Queijo parmesão ralado a gosto Modo de preparo Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione a carne moída e refogue até dourar. Acrescente o tomate picado, o extrato de tomate, o sal e o creme de leite e misture. Cozinhe por 5 minutos e reserve. Massa No liquidificador, bata a farinha de trigo, os ovos, o óleo, o leite e o sal até obter uma massa homogênea. Unte a frigideira com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma concha, coloque uma porção de massa na frigideira e espalhe. Doure os dois lados da panqueca. Faça o mesmo com toda a massa.