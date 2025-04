Veja a previsão do horóscopo de maio para os 12 signos

No início de maio, Mercúrio fará bom aspecto com Júpiter em Áries, sugerindo uma fase importante para estudos e viagens. Depois, o planeta formará quadratura com Marte e entrará em conjunção com o Sol e com Urano. Será, portanto, necessário ter atenção com a tendência a ações impulsivas e pensamentos acelerados.

No início do mês, o Sol em Touro fará quadratura com Marte, indicando a possibilidade de mais energia para ir em busca do que traz conforto e segurança. Por outro lado, também haverá certa tendência a ações precipitadas. Depois, por volta do dia 08, o Astro-Rei entrará em conjunção com Urano, apontando uma fase propícia para mudanças que abalarão o que parecia seguro. Isso, por sua vez, levará a movimentos mais alinhados com os seus propósitos.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira que elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Marte em Leão fará aspecto tenso com Plutão e com o Astro-Rei no começo de maio. Isso indica propensão a algumas situações que afetarão o ego, o que poderá levar a atitudes intensas. Depois, o planeta fará aspecto tenso com Mercúrio e se harmonizará com Vênus, sinalizando possivelmente uma mente mais agitada e, por outro lado, uma fase favorável para as relações.

Por sua vez, Vênus formará conjunção com Saturno e Netuno no início do mês, o que sugere um período suscetível a ilusões e frustrações. Em seguida, o planeta se unirá a Marte, e os relacionamentos tenderão a caminhar melhor.

No início de maio, você cuidará bastante da forma como lida com o dinheiro, buscando estabilidade. Porém, poderá se deparar com situações que irão atrapalhar os seus planos, acarretando frustrações. Portanto, tome cuidado para não se deixar levar pelo pessimismo e tenha disciplina para alcançar o que almeja.

No começo de maio, você tenderá a dedicar bastante atenção aos relacionamentos, bem como a se afetar bastante pelos acontecimentos na área. Haverá a chance de ser uma fase confusa e repleta de situações que irão gerar frustrações. Na metade do mês, o período se mostrará mais favorável para se conectar com a autoestima e buscar harmonia, melhorando a qualidade das relações.

No início do mês, você tenderá a se conectar com os seus valores e tudo o que lhe traz segurança e conforto. Por volta da metade de maio, entrará em uma fase mais agitada no campo social, em que buscará conhecer pessoas e lugares. Além disso, a mente estará aberta para receber novas ideias. Todavia, haverá propensão a imprevistos, o que poderá causar tensão e ansiedade.

O início de maio será de encerramentos no setor afetivo. Logo, procure gerenciar as suas expectativas e ter cautela com a tendência a fantasiar o outro e a relação. Afinal, você poderá se deparar com situações que trarão à tona a realidade, o que o(a) frustrará. Na metade do mês, o cenário irá melhorar, pois tenderá a sentir mais clareza e confiança no que deseja.

Você terá mais confiança e disposição no início de maio. Além disso, o brilho pessoal tenderá a estar em alta. No entanto, será necessário direcionar bem a sua energia, evitando se deixar levar pelos impulsos. Por volta da metade do mês, entrará em uma nova fase, em que deverá dedicar atenção ao setor financeiro. Ao mesmo tempo, haverá propensão a imprevistos, o que poderá mudar o rumo dos planos.

Apesar do agito no setor social, você viverá uma fase introspectiva e de encerramentos no início do mês. Para ter mais clareza, procure cuidar bem da energia. Por volta da metade de maio, com o Sol se aproximando do signo de Gêmeos, você embarcará em um novo ciclo. Tenderá a ser um período movimentado e sujeito a mudanças repentinas.

No início do mês, terá mais energia e autoconfiança para se dedicar aos projetos de trabalho e dar andamento ao que estava estagnado. Ademais, com o seu brilho pessoal em alta, novas oportunidades poderão surgir. Por volta da metade de maio, será importante organizar o setor financeiro. Afinal, haverá a possibilidade de se deparar com imprevistos e gastos desnecessários, gerando tensão.

Relacionamentos

Durante o mês de maio, a tendência será de muito movimento no setor afetivo. Entretanto, também tenderão a surgir mal-entendidos, o que fará com que as suas expectativas em relação ao outro sejam frustradas. Depois, o cenário irá melhorar. Bom momento para alinhar o que cada um espera do futuro do relacionamento, buscando mais harmonia e respeito pela individualidade.

Trabalho e dinheiro

Neste mês, os dias tenderão a ser de crescimento e prosperidade no setor financeiro, com boas oportunidades para aumentar a renda. Portanto, atente-se a elas. Por volta da metade de maio, contudo, poderá se deparar com bloqueios e cobranças, o que irá atrapalhar os seus planos. No caso, não se deixe levar pelo pessimismo e procure direcionar o seu foco para conquistar o que almeja.

Câncer

O canceriano se envolverá mais com o setor social em maio (Imagem: Mr. Background | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você se envolverá mais com o setor social, buscando movimento nas relações. Além disso, sua presença será mais solicitada pelos amigos e grupos dos quais faz parte. Bom momento para reconhecer a importância de cada um no ambiente coletivo. Por volta da metade de maio, haverá uma fase de encerramentos. Com isso, procure fazer um balanço do que viveu nos últimos meses e encerrar os ciclos necessários.

Relacionamentos

Você dedicará bastante atenção ao setor afetivo neste mês, buscando mais harmonia e cuidando do futuro da relação. No início de maio, todavia, deverá se atentar à propensão a se deixar levar por fantasias, pois irá se frustrar. Depois, a tendência será de uma fase favorável para ter clareza sobre o que deseja em um relacionamento e ajustar as expectativas.

Trabalho e dinheiro

Em maio, terá mais disposição e coragem para batalhar por segurança financeira. A tendência será que o desejo de ter conforto esteja bem presente. Apesar disso, poderá se deparar com situações que farão com que mude os rumos. Logo, procure ter um plano alternativo caso as coisas não saiam como espera. Ademais, tome cuidado com a propensão a gastos impulsivos.

Leão

O leonino buscará um maior crescimento no amor (Imagem: Mr. Background | Shutterstock)

Energia geral

Durante todo o mês, você terá muito ânimo para batalhar pelo que deseja e dar andamento aos projetos pessoais. Tenderá a ser um período agitado. Assim, tome cuidado para não se deixar levar pelos impulsos e assumir mais compromissos do que conseguirá cumprir. Além disso, procure direcionar melhor a sua energia para conquistar o que almeja.

Relacionamentos

Em maio, você buscará um maior crescimento no amor, saindo da rotina na companhia da pessoa amada e se aventurando com ela. No início do mês, no entanto, deverá ter cautela com a tendência a criar muitas expectativas em relação ao outro, pois isso poderá levar a decepções. Para evitar esperar mais do que o(a) parceiro(a) conseguirá oferecer, procure gerenciar os sentimentos e respeitar os limites alheios.

Trabalho e dinheiro

No início de maio, você dedicará bastante atenção ao setor profissional. Tenderá a ser um período de maior exposição na área. Além disso, poderá receber o reconhecimento por seus esforços, assim como encontrar novas oportunidades. Logo, atente-se para aproveitá-las. Por volta da metade do mês, os dias serão favoráveis para trabalhar em equipe. Entretanto, haverá a chance de se deparar com mudanças repentinas.

Virgem

Em maio, o virginiano terá mais motivação para realizar os próprios sonhos (Imagem: Mr. Background | Shutterstock)

Energia geral

No começo do mês, você terá mais otimismo e disposição para se dedicar ao que lhe traz crescimento. Com isso, será um bom momento para sair da rotina e iniciar estudos voltados à área acadêmica, às filosofias de vida e ao autoconhecimento. Por volta da metade de maio, entrará em uma fase importante para concretizar os sonhos. Contudo, poderá se deparar com imprevistos.

Relacionamentos

Tenderá a ser um mês desafiador no setor afetivo. Afinal, entrará em contato com os medos e as dores mais profundas. Nesse cenário, deverá acolher os desconfortos e buscar compreender os padrões nocivos. No início de maio, procure ter bastante cautela com a tendência a se levar pelas ilusões. Depois, será o momento de ressignificar o que viveu e abandonar o que gera sofrimento na relação.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, a tendência será que tenha mais motivação para realizar os sonhos, bem como um maior crescimento no setor profissional. Por volta da metade de maio, entrará em uma fase importante nessa área. Isso porque tenderá a receber o reconhecimento por seus esforços. Apesar disso, poderá se deparar com mudanças repentinas, o que causará tensões e o(a) levará a agir de maneira precipitada.

Libra

O momento será de profundas transformações e isso ajudará o libriano a se conectar com seus sonhos (Imagem: Mr. Background | Shutterstock)

Energia geral

Você viverá uma fase mais desafiadora no início do mês. Afinal, deverá iluminar as suas sombras, se dedicando a compreender e abandonar os padrões nocivos. Por volta da metade de maio, o cenário mudará. Será o momento de profundas transformações, o que o(a) ajudará a se conectar com os seus sonhos e trará crescimento. Todavia, imprevistos poderão causar tensões.

Relacionamentos

Durante este mês, tenderá a buscar mais harmonia no setor afetivo, bem como compreender melhor as necessidades do outro. No começo de maio, porém, deverá se atentar à propensão a se deixar levar pelas expectativas, pois isso poderá gerar frustração. Depois, o momento será favorável para equilibrar a relação.

Trabalho e dinheiro

Mês favorável para o campo profissional. A propensão será que surjam oportunidades que trarão crescimento e o(a) ajudarão a avançar em direção à realização dos seus sonhos. Logo, aproveite este momento com consciência, se dedicando ao que deseja se tornar no futuro. Além disso, evite se comprometer com mais do que conseguirá cumprir.

Escorpião

O escorpiano terá facilidade para compreender as necessidades do outro e buscar harmonia nas relações (Imagem: Mr. Background | Shutterstock)

Energia geral

A tendência será de um mês movimentado em sua rotina. Você dedicará atenção aos relacionamentos, buscando mais harmonia. Depois, por volta da metade de maio, entrará em uma fase que tenderá a ser um tanto desafiadora. Isso porque deverá iluminar o lado obscuro da alma. Ademais, poderá se deparar com imprevistos, o que irá gerar tensão e desconfortos.

Relacionamentos

No começo de maio, você terá facilidade para compreender as necessidades do outro e buscar harmonia nas relações. No entanto, poderá se deixar levar por impulsos, gerando conflitos. Por volta da metade do mês, o cenário mudará. Tenderá a ser um período mais favorável para os relacionamentos e para as demonstrações de amor.

Trabalho e dinheiro

Ao longo de maio, você sentirá mais disposição e entusiasmo para se dedicar ao campo profissional e ao que deseja se tornar no futuro. Tenderá a ser um período movimentado, em que surgirão oportunidades para cargos de liderança. Entretanto, atente-se à propensão a agir de maneira precipitada, pois isso poderá acarretar conflitos e disputas de poder desnecessárias.

Sagitário

A rotina de trabalho do sagitariano tenderá a estar movimentada em maio (Imagem: Mr. Background | Shutterstock)

Energia geral

Você dedicará bastante atenção aos afazeres da rotina neste mês. Tenderá a ser um período movimentado e importante para alinhar o cotidiano com o que deseja para a sua vida. Contudo, será necessário estabelecer prioridades, evitando se envolver com mais do que conseguirá cumprir. Por fim, poderão ocorrer mudanças que afetarão a saúde e a produtividade.

Relacionamentos

Em maio, tenderá a sentir tudo de maneira intensa e emocionante. Desse modo, poderá se apaixonar com facilidade. No início do mês, todavia, deverá tomar cuidado com a tendência a se deixar levar por ilusões e esperar mais do que o outro conseguirá oferecer. Isso porque acabará se frustrando. Depois, a propensão será que viva dias alegres e divertidos ao lado da pessoa amada, nutrindo o clima de romance.

Trabalho e dinheiro

Ao longo do mês, a rotina de trabalho tenderá a estar movimentada, com muitos compromissos. Além disso, haverá a possibilidade de mudanças. No caso, procure organizar melhor as suas responsabilidades, realizando o que precisa, mas sem se sobrecarregar. Ademais, por volta da metade de maio, poderá se deparar com imprevistos, o que causará tensões nas relações profissionais.

Capricórnio

O capricorniano dedicará mais atenção à vida profissional (Imagem: Mr. Background | Shutterstock)

Energia geral

Em maio, você dedicará mais atenção ao que o(a) conecta com a sua essência, buscando se divertir e nutrir a autoestima e o amor-próprio. Tenderá a ser uma fase emocionante, em que sentirá tudo à flor da pele. Inclusive, poderá se deparar com imprevistos no início do mês, o que irá afetar o ego e gerar bastante tensão. Logo, tome cuidado com a propensão a agir de maneira impulsiva.

Relacionamentos

Em maio, você buscará estreitar os laços com a pessoa amada. Porém, poderá estar sensível emocionalmente e se deixar levar por fantasias, gerando frustrações. Para resolver isso, procure equilibrar o relacionamento, respeitando o passado do outro e se ajustando ao que viveu.

Trabalho e dinheiro

Você buscará fazer negociações e parcerias de trabalho. Com isso, poderá conhecer novas pessoas e se deparar com boas oportunidades. No entanto, deverá se atentar à propensão a se deixar levar por ilusões, entrando em negócios que irão prejudicá-lo(a). Por volta da metade maio, será possível que enfrente mudanças na rotina profissional.

Aquário

O aquariano buscará mais estabilidade no campo afetivo (Imagem: Mr. Background | Shutterstock)

Energia geral

Em maio, você buscará desacelerar, ficar em casa e assimilar as informações de abril. Será o momento de organizar as emoções e tornar mais clara a sua relação com o passado e com os familiares. Por volta da metade do mês, poderá se deparar com imprevistos, o que deixará os ânimos exaltados em casa.

Relacionamentos

No início do mês, você buscará mais estabilidade no campo afetivo. Contudo, poderá se afetar por sentimentos de menos-valia, além de criar muitas expectativas em relação ao outro, o que irá gerar frustrações. Na metade de maio, o seu objetivo será sair da rotina ao lado da pessoa amada. Que tal aproveitar para realizar uma viagem em casal?

Trabalho e dinheiro

Ao longo do mês, você investirá na segurança financeira, dedicando bastante atenção ao trabalho e ao que lhe traz conforto. Apesar disso, deverá tomar cuidado com a tendência a fantasiar a realidade. Afinal, isso dificultará os seus planos. Também atente-se à propensão a gastar mais do que realmente conseguirá bancar.

Peixes

O ambiente de trabalho do pisciano estará movimentado (Imagem: Mr. Background | Shutterstock)

Energia geral

Você buscará movimento na vida social neste mês. Assim, qualquer atividade fora da rotina tenderá a chamar a sua atenção. Será um bom momento para sair de casa, conhecer pessoas e lugares e abrir a mente para novas ideias. Por volta da metade de maio, todavia, poderá se deparar com imprevistos, o que deixará os pensamentos acelerados e o(a) levará a se comprometer com mais do que conseguirá cumprir.

Relacionamentos

Você entrará em uma nova fase no campo afetivo. Será o momento de buscar mais harmonia e segurança na relação, bem como cuidar dos próximos passos que deseja dar ao lado da pessoa amada. No início do mês, porém, atente-se à tendência a fantasiar o relacionamento e acabar se frustrando. Depois, tenderá a ser um bom período para alinhar os valores e equilibrar as expectativas.

Trabalho e dinheiro

O ambiente de trabalho estará mais movimentado neste mês. A propensão será que tenha muitos compromissos e responsabilidades, o que poderá causar tensões, sobrecarga e afetar a saúde e a produtividade. Para não se deixar levar pelos impulsos que ocasionarão conflitos, procure estabelecer prioridades e cuidar melhor das emoções.