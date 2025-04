7 receitas leves e práticas para te ajudar a emagrecer

Com a correria do dia a dia, muitas vezes acabamos optando por alimentos práticos e rápidos, mas que nem sempre são nutritivos. Porém, uma alimentação equilibrada e leve é essencial para manter o corpo em bom funcionamento e para quem deseja emagrecer.

Abóbora recheada

Ingredientes

1 abóbora

1/2 xícara de chá de grão-de-bico

1/2 xícara de chá de quinoa

1/4 de xícara de chá de cogumelos paris fatiados

1/2 cebola cortada em cubos pequenos

1/4 de pimentão laranja cortado em pedaços

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Depois disso, escorra e lave-o em água corrente. Em uma panela de pressão, cubra o grão-de-bico com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 15 minutos após iniciar a pressão. Depois, desligue o fogo, espere a pressão sair, escorra a água e reserve o grão-de-bico. Em outra panela, cubra a quinoa com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 12 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve.

Corte o topo da abóbora e, com o auxílio de uma colher, retire as sementes. Coloque a abóbora em uma forma, regue-a com azeite e leve ao forno médio preaquecido por 25 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, misture o grão-de-bico, a quinoa, os cogumelos, a cebola, o pimentão, o sal e a pimenta-do-reino. Retire a abóbora do forno, recheie com a mistura e leve ao forno novamente por mais 7 minutos. Sirva em seguida.

Frango recheado com vegetais

Ingredientes

10 filés de frango

1 xícara de chá de salsa picada

1 xícara de chá de tomilho picado

1 cenoura ralada

1 xícara de chá de tofu amassado

Suco de 2 limões

5 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

10 palitos de dente

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de frango com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Recheie os 10 filés com a salsa, o tomilho, a cenoura e o tofu. Enrole e prenda-os com a ajuda dos palitos de dente. Em uma assadeira forrada com papel-manteiga, disponha os filés de frango, regue com azeite e leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos. Vire os filés na metade do tempo. Depois, sirva.

Torta de brócolis com manjericão

Ingredientes

Massa