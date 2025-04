6 orações para o Dia de Santo Agostinho

Em 28 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória de Santo Agostinho, que deixou um impacto profundo na história cristã e no pensamento ocidental. Nascido em Tagaste, na atual Argélia, no ano 354, ele inicialmente levou uma vida de busca por prazeres e questionamentos filosóficos.

Bem-aventurado Santo Agostinho, lembrai-vos, na vossa glória, dos pobres pecadores. Como vós outrora, eles hoje trilham os caminhos do mal, arrastados pela ignorância ou pelas paixões. Compadecei-vos deles e fazei que, nas suas mentes e nos seus corações, irradie a luz da verdade e triunfe a força da graça a fim de que, à vossa imitação, quebrem os grilhões do pecado que os escraviza, espantem as trevas do erro que os sufoca e, vencidos pela ternura das consolações divinas, a Deus se convertam e vivam como filhos obedientes e soldados destemidos da Igreja. Assim seja. Amém.

Agradecemos por ser o doutor da Igreja e, ainda, por abençoar as mãos de todos os médicos quando eles estão realizando seus trabalhos. Agradecemos por ser o padroeiro dos editores, dando-lhes mentes brilhantes, sábias e com discernimento para escrever os fatos do nosso cotidiano. Santo Agostinho querido, somos gratos por ter acreditado em nós e, por isso, rogamos a vós todos os minutos de nossa existência. Amém!

3. Oração para pedir a graça da conversão e da vida eterna

Gloriosíssimo Pai Santo Agostinho, que por divina providência fostes chamado das trevas da gentilidade e dos caminhos do erro e da culpa à admirável luz do Evangelho e aos retíssimos caminhos da graça e da justificação, para ser ante os homens vaso de predileção divina e brilhar em dias calamitosos para a Igreja, como estrela da manhã entre as trevas da noite. Alcançai-nos do Deus de toda consolação e misericórdia o sermos chamados e predestinados, como vós o fostes, a vida da graça e a graça da eterna vida, onde, juntamente convosco, cantemos as misericórdias do Senhor e gozemos a sorte dos eleitos pelos séculos dos séculos. Amém!