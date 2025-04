6 curiosidades sobre a mulher do signo de Touro

As taurinas se destacam pela elegância, independência e sensibilidade

Touro, o segundo signo do zodíaco, é caracterizado por sua natureza fixa, regido por Vênus e governa a casa 2 do Mapa Astral. Representados pelo animal de mesmo nome, os taurinos são amplamente reconhecidos por sua estabilidade, abordagem prática e determinação.

As taurinas, em especial, se destacam pela elegância, independência, sensibilidade e outras características que as diferenciam. A seguir, veja 6 curiosidades sobre as mulheres desse signo!

1. Romântica e sensual

Regida por Vênus, a mulher de Touro costuma ser charmosa e sensual e sempre busca prazer nos cinco sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Ela exala uma aura cativante e atraente, muitas vezes resultado de sua confiança natural e atitude serena.

Essa característica se estica para a maneira como demonstra seus interesses amorosos: ninguém se entrega e acredita no romance como uma mulher de Touro. Ela sempre irá além para fazer quem ama feliz ou para ver um sorriso em seu rosto e, embora ela nem sempre espere o mesmo em troca, definitivamente aprecia quando isso acontece.

2. Atração pela beleza e natureza

Mulheres de Touro tendem a apreciar a estética e a harmonia visual. Elas podem ter um olho aguçado para moda e decoração e, muitas vezes, preferem ambientes agradáveis e esteticamente atraentes. A sensibilidade sensorial das taurinas também se estende às artes, incluindo música, pintura, escultura e outras formas de expressão artística.