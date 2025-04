O frango é uma proteína magra, nutritiva e muito prática de ser incorporada na rotina alimentar de quem está de dieta. Ele contribui para a manutenção e ganho de massa muscular, além de promover saciedade, o que ajuda a controlar o apetite ao longo do dia. Por isso, confira como preparar 5 receitas práticas com frango para a dieta!

Em uma tigela, misture o iogurte com uma pitada de sal, pimenta-do-reino e salsinha. Adicione um fio de azeite e misture. Coloque o frango grelhado em um prato e cubra com o molho de iogurte. Sirva em seguida.

Frango grelhado com legumes

Ingredientes

2 filés de peito de frango

1 abobrinha cortada em rodelas

1 cenoura cortada em rodelas

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

1/2 pimentão amarelo cortado em tiras

1/2 xícara de chá de floretes de brócolis cozido

1/2 xícara de chá de floretes de couve-flor cozida

1/2 xícara de chá de ervilha-torta cozida

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal, alecrim, tomilho e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de frango com sal, pimenta-do-reino, suco de limão, alecrim e tomilho. Deixe marinar por pelo menos 15 minutos. Em uma tigela, misture a abobrinha, a cenoura, os pimentões, o brócolis, a couve-flor e a ervilha-torta. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino.

Em fogo médio, aqueça uma grelha ou frigideira antiaderente e grelhe os filés de frango por cerca de 5 a 7 minutos de cada lado, ou até ficarem dourados e cozidos por dentro. Na mesma grelha ou em outra frigideira, grelhe os legumes por 5 a 8 minutos, mexendo de vez em quando, até ficarem macios, mas ainda crocantes. Monte o prato com o frango grelhado e os legumes ao lado. Finalize com um fio de azeite.

Abobrinha recheada com frango desfiado

Ingredientes

2 abobrinhas

1 peito de frango cozido e desfiado

e desfiado 1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate sem sementes e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Lave bem as abobrinhas, corte-as ao meio no sentido do comprimento e, com uma colher, retire parte da polpa, formando uma cavidade. Reserve a polpa para o recheio. Em uma panela em fogo médio, coloque as abobrinhas em água fervente com uma pitada de sal por 3 a 5 minutos, apenas para amolecer levemente. Escorra e reserve.