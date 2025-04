Veja alimentos ricos em cálcio para quem não consome leite

Pessoas com intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite devem evitar, ou até mesmo retirar totalmente, o leite e seus derivados da alimentação. Por isso, é fundamental ter atenção redobrada com a dieta, já que a exclusão desses alimentos pode aumentar o risco de deficiências nutricionais, especialmente de cálcio. Esse mineral é essencial para a saúde dos ossos, dentes e participa de diversas funções do organismo, como a contração muscular e a coagulação sanguínea.

Segundo a coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, Waleska Nishida, a alergia a produtos lácteos é uma resposta imunológica contrária às proteínas do leite, sendo que o consumo pode levar a pessoa alérgica a ter reações como inchaço de boca, garganta, língua e outras partes do corpo; além de urticária, vermelhidão, coceira, diarreia, náusea, entre outras. Já a intolerância é uma deficiência na digestão da lactose (açúcar do leite) por falta da enzima lactase no organismo.