Horóscopo semanal: previsão dos signos de 28 de abril a 04 de maio de 2025

Mercúrio em Áries fará bom aspecto com Júpiter , sugerindo um período favorável para aprendizados, viagens e expansão das ideias e relações sociais. Por sua vez, Vênus em Áries fará conjunção com Netuno e Saturno. Isso sinaliza propensão a empecilhos, expectativas elevadas e emoções afloradas.

O Sol em Touro seguirá em aspecto tenso com Plutão e Marte, indicando tendência a desafios para encontrar segurança no setor financeiro. Desse modo, será necessário ter cautela com os impulsos, pois eles poderão gerar gastos desnecessários.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Além disso, Marte em Leão formará oposição com Plutão e quadratura com o Astro-Rei, sinalizando possíveis desafios na busca por autoafirmação. O contato com medos profundos poderá despertar inseguranças e impulsos intensos.

Além disso, será necessário ponderar diante de possíveis frustrações ou limitações no campo afetivo. Assim, tenha cautela tanto com as finanças quanto com os relacionamentos. Por fim, acolha suas emoções e evite tirar conclusões precipitadas.

Será um período de reflexão, com possibilidade de tensões ligadas à comunicação, ao aprendizado e a questões filosóficas mais profundas. Apesar disso, sua mente estará voltada para o futuro, nutrindo otimismo em relação a grupos e projetos coletivos. No entanto, haverá o risco de se perder em idealizações, permanecendo apenas no plano das ideias.

Será também um período de reflexão sobre os relacionamentos , com chances de amadurecimento, mas também de enfrentar restrições afetivas ou idealizações excessivas. Além disso, será importante evitar confusões no ambiente doméstico e buscar equilíbrio emocional. Por fim, sua intuição estará mais aflorada, tornando este um bom momento para aprender algo novo e se conectar com a sabedoria interior.

Você tenderá a direcionar o foco para os relacionamentos sociais e aspirações futuras. Entretanto, poderá enfrentar desafios ligados às finanças pessoais e transformações profundas. Além disso, a propensão será que sua mente fique mais ativa e otimista em relação à imagem pessoal. Ao mesmo tempo, deverá tomar cuidado com as idealizações, já que possivelmente elas a(o) levarão a enganos e frustrações.

Ainda nesta fase, haverá um foco na projeção profissional, com maior senso de responsabilidade, mas também com tendência a idealismos ou confusões. Logo, busque encontrar o equilíbrio entre a vida social e as finanças, assim como clareza nas ambições e parcerias de trabalho.

Leão

O leonino deverá equilibrar as ambições profissionais com as necessidades pessoais (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Você focará na carreira e na imagem pessoal. No entanto, poderá enfrentar desafios ligados à individualidade e aos relacionamentos. Ainda nesta fase, ao mesmo tempo que sua mente estará aberta para novos aprendizados, filosofias e viagens, também deverá ter cautela com o excesso de expectativas.

No setor afetivo, ocorrerá uma procura por significado e expansão, com um possível senso de responsabilidade e idealismo. Porém, haverá a possibilidade de confusões nas expectativas românticas ou sociais. No caso, será importante equilibrar as ambições profissionais com as necessidades pessoais.

Virgem

A mente do virginiano estará voltada para transformações profundas (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Nesta semana, você buscará ampliar seus horizontes por meio do aprendizado e da expansão pessoal. No entanto, esse movimento poderá despertar desafios internos e ativar processos inconscientes. Sua mente estará voltada para transformações profundas, mas também poderá ser influenciada por fantasias e idealizações.

No campo afetivo, o foco estará na intimidade. Ainda assim, será possível se deparar com mal-entendidos, obstáculos e cobranças que poderão esfriar a relação. Por isso, será essencial equilibrar o desejo por conhecimento com os cuidados com a saúde mental, além de manter os pés no chão nas questões do coração.

Libra

O foco do libriano estará na busca por equilíbrio e compreensão nos relacionamentos (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Você voltará sua atenção a temas ligados à intimidade e às finanças compartilhadas. Nesse cenário, poderão surgir desafios envolvendo grupos sociais e planos. Ao mesmo tempo, será um período propício para direcionar-se às parcerias, com uma dose extra de otimismo na comunicação.

No campo afetivo, o foco estará na busca por equilíbrio e compreensão. No entanto, poderá enfrentar mal-entendidos e frustrações tanto nas relações amorosas quanto nas sociais. Logo, será importante conciliar suas necessidades emocionais com a dinâmica dos grupos, mantendo a clareza e o realismo nas interações e parcerias.

Escorpião

A mente do escorpiano estará voltada para o trabalho e a rotina (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Você focará nas parcerias, buscando mais equilíbrio. Entretanto, poderá se deparar com desafios ligados à carreira e à imagem pessoal. De modo geral, a propensão será que a sua mente fique mais voltada para o trabalho e a rotina. Ao mesmo tempo que haverá otimismo e aprendizado nesses setores, também poderão surgir empecilhos que afetarão a saúde e produtividade.

No campo amoroso, seu foco se voltará para os cuidados com a relação. Apenas tenha cautela para não fantasiar demais o amor e vir a se frustrar. No final, a lição desta semana dirá respeito a equilibrar as relações com as demandas profissionais, mas sem deixar o bem-estar de lado.

Sagitário

O romance e o lazer chamarão a atenção do sagitariano (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

A tendência será que o seu foco se volte para a saúde e a rotina de trabalho. No entanto, poderá se deparar com desafios relacionados às finanças. No âmbito afetivo, o lar e a família se destacarão. Haverá um possível senso de responsabilidade e um toque de idealismo nesse setor, mas também confusões.

Ainda nestes dias, o romance e o lazer chamarão a sua atenção, com um senso de otimismo e expansão mental. Desse modo, deverá equilibrar os passatempos com as necessidades emocionais e financeiras, mantendo sempre um olhar realista sobre as relações.

Capricórnio

O capricorniano tenderá a se dedicar mais ao lazer e aos romances (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Nesta semana, sua criatividade estará em alta, e você tenderá a se dedicar mais ao lazer e aos romances. No entanto, poderão surgir desafios nos relacionamentos e parcerias. Além disso, será um período movimentado no ambiente familiar, com uma maior atenção voltada para assuntos do lar.

No campo afetivo, haverá uma inclinação para a comunicação, o aprendizado e a interação com pessoas próximas. Ainda assim, é possível que surjam empecilhos e frustrações nesses vínculos. De forma geral, será importante equilibrar o desejo por diversão com as demandas das relações sociais e familiares, mantendo uma postura realista diante das interações do dia a dia.

Aquário

A atenção do aquariano estará voltada para aos valores pessoais e as finanças (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Você se envolverá com as suas necessidades emocionais e com os acontecimentos do lar e da família. Apesar disso, poderá enfrentar desafios no trabalho e na saúde. Ainda nesta fase, possivelmente se comunicará melhor e buscará aprendizado e trocas com pessoas próximas, sendo uma semana movimentada no setor social.

Ademais, tenderá a voltar a atenção aos valores pessoais e às finanças, buscando estabilidade. Contudo, a tendência será que se deixe levar por fantasias, gerando frustrações. Portanto, o período pedirá que equilibre a vida doméstica com as demandas do dia a dia e os cuidados financeiros.

Peixes

O foco do pisciano se voltará para a autoexpressão e a afirmação da individualidade (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Nesta semana, seu foco será o setor social, com uma tendência maior à comunicação, à troca de ideias e ao desejo por novas interações e aprendizados. No entanto, poderão surgir desafios relacionados à criatividade, ao lazer e aos romances. Por outro lado, será um bom momento para organizar sua relação com os valores pessoais e os recursos financeiros.

No campo afetivo, o foco se voltará para a autoexpressão e a afirmação da individualidade. Ainda assim, haverá uma inclinação a se apaixonar com facilidade, o que poderá gerar idealizações e, consequentemente, frustrações. Por isso, será essencial equilibrar a comunicação com a busca por prazer, mantendo sempre uma postura real.