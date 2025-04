Chá de hortelã com gengibre e mel (Imagem: Carey Jaman | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Culinaria

Uma xícara de chá é uma ótima opção para se aconchegar nos dias frios. A hortelã, com seu sabor refrescante e propriedades calmantes, é perfeita para o outono e o inverno. Além disso, a bebida com essa planta pode ajudar a melhorar a digestão, reduzir dor de cabeça e enxaqueca, aliviar sintomas de problemas respiratórios e muito mais! Abaixo, confira 7 receitas de chás com hortelã para os dias frios!

Chá de hortelã com gengibre e mel Ingredientes 10 folhas de hortelã

1 pedaço de gengibre ralado

2 colheres de sopa de mel

500 ml de água Modo de preparo Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o gengibre e as folhas de hortelã. Deixe em infusão por 5 minutos com a panela tampada. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida. Chá de hortelã com laranja e canela Ingredientes 10 folhas de hortelã

1 canela em pau

Casca de 1 laranja

500 ml de água Modo de preparo Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a casca de laranja e a canela em pau e ferva por 5 minutos. Retire do fogo, acrescente as folhas de hortelã e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida. Chá de hortelã com maçã e cravo-da-índia Ingredientes 10 folhas de hortelã

1 maçã sem sementes e cortada em cubos

sem sementes e cortada em cubos 3 cravos-da-índia

1 colher de sopa de mel

500 ml de água Modo de preparo Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a maçã e os cravos-da-índia e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e acrescente as folhas de hortelã. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida. Chá de hortelã com trigo-sarraceno e anis-estrelado (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Chá de hortelã com trigo-sarraceno e anis-estrelado Ingredientes 10 folhas de hortelã

1 colher de sopa de trigo-sarraceno tostado

1 anis-estrelado

Suco de 1/2 limão-siciliano

500 ml de água

Mel a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o trigo-sarraceno e o anis-estrelado e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e acrescente as folhas de hortelã e o suco do limão-siciliano. Deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida. Chá de hortelã com camomila Ingredientes 10 folhas de hortelã

1 colher de sopa de folhas secas de camomila

500 ml de água

Mel a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas secas de camomila e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e acrescente as folhas de hortelã. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida. Chá de hortelã com limão e alho (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)