5 sinais de que seu cabelo precisa de reposição de massa

Manter o cabelo saudável e bem cuidado exige mais do que apenas o uso de bons produtos. É necessário entender as necessidades dos fios, e uma delas é a reposição de massa capilar – especialmente para quem deseja ter o cabelo mais forte, encorpado, menos quebradiço e com brilho.

“A reposição de massa é um processo fundamental para restaurar a estrutura capilar danificada por agressões externas, como o uso excessivo de calor, procedimentos químicos, poluição e até mesmo fatores internos como estresse”, explica Ana Regina, técnica da Embelleze.